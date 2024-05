Martha Cristiana habló de su nuevo cargo: “Estamos muy abiertos a que haya mujeres trans”

Martha Cristiana explicó que su objetivo como directora del Miss Universo México es impulsar el empoderamiento de las mujeres y promover la belleza integral, que va más allá de lo físico. También mencionó que trabajará en fortalecer la preparación de las candidatas, tanto en aspectos de pasarela y protocolo, como en temas de equidad de género y responsabilidad social.

“Me hablan por teléfono, me buscan y me dicen que me quieren para directora. Jamás en mi vida se me hubiera ocurrido, yo estaba en mi rollo. Estaba un poco desencantada de la actuación, perdiendo un poco mi propósito de vida”, mencionó en el programa ‘Sale El Sol’.

Tras el escándalo en el que le tocó asumir este nuevo cargo, agregó que: “Me parece un reto tan grande que me puse muy nerviosa y soy de la filosofía que si algo te pone muy nerviosa lo tienes qué hacer. Soy una chava que relacionan con la belleza, porque estuve como top model muchos años, también entré al mundo de la actuación (…) nunca dije que fui Miss Puebla”.

Martha Cristiana destacó la importancia de la inclusión y diversidad en el mundo de los concursos de belleza, y aseguró que trabajará para que el Miss Universo México sea un reflejo de la pluralidad y riqueza cultural.

“Busco que las mujeres se sientan orgullosas de sus diferencias, quiero que sepas que es tu poder, es tu súper poder. Quiero encontrar mujeres revolucionarias, que sepan comunicar cuáles son sus intereses, sus causas”, dijo en el programa.

En cuanto a su experiencia como modelo y actriz, mencionó que le ha enseñado a desenvolverse en el medio del espectáculo con profesionalismo y compromiso, cualidades que espera transmitir a las futuras reinas de belleza. Con su energía y pasión por su trabajo, se mostró entusiasmada por asumir este nuevo reto y por contribuir al crecimiento y desarrollo de Miss Universo México.

“Estamos muy abiertos a que haya mujeres trans en nuestro concurso, claro que sí, porque yo siempre me he apreciado de ser una mujer incluyente. Siempre he sido activista, me considero feminista light, pero feminista”, añadió.

