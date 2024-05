Papá de Frida Sofía, Pablo Moctezuma, descarta reconciliación con Alejandra Guzmán

El distanciamiento entre Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía lleva ya varios años y aunque ha habido ocasiones en las que las que parece que las cosas se podrían arreglar, sobre todo por iniciativa de la cantante, es el padre de la joven quien afirma que el momento no llegará nunca.

Frida Sofía apoya a Thalí García en su demanda a Telemundo

En un encuentro con los medios en el aeropuerto capitalino, Pablo Moctezuma aseguró que la llamada “Reina De Corazones” se ganó el repudio de la chica luego de defender a su padre, don Enrique Guzmán, tras las acusaciones de presunto abuso sexual que ella realizó en su contra hace unos años.

“Qué triste que Alejandra dudó de Frida, pero a raíz de todo esto mi hija cambió su vida drásticamente y le ha ido muy bien. Ni siquiera hablamos de ella, nada más platicamos del futuro, de nuestros proyectos, de los lugares a donde queremos ir juntos, cosas así. Que Dios la bendiga y que siga su locura”, dijo el empresario.

Para finalizar, Pablo explotó en contra de don Enrique Guzmán por haber abusado de su hija cuando era menor de edad y aseguró que el karma se encargará de darle un buen escarmiento antes de que llegue su hora de partir.

La relación entre madre e hija parece perdida

En entrevista para “De Primera Mano” para septiembre de 2022, la joven dejó más que claro que la relación con la cantante sigue siendo inexistente, tanto así que dijo no haberse enterado de lo que le había sucedido, para ese entonces, e incluso aseguró que no le interesaba el tema.

“¿Qué les puedo decir? Ella ni siquiera me habló cuando murió mi hermana, para mí ya no existe la señora y la verdad es que no me importa en absoluto lo que le haya pasado o si se lastimó cuando se cayó”, declaró Frida Sofía.

Cabe señalar que durante las últimas horas de ayer Alejandra envió un mensaje de voz en el que aseguró que, pese a la dislocación de la cadera, se encontraba bien de salud y agradeció a sus fans los mensajes de apoyo que le han enviado.

Sigue Leyendo más de Frida Sofía aquí:

· Padre de Frida Sofía arremete contra Alejandra y Enrique Guzmán: “Es un cochino, siempre lo fue”

· ¿Quién entrará en lugar de Thalí a LCDLF 4?, se habla de Ninel Conde, Laura León y Frida Sofía

· Carlos Calderón, Aleska Génesis, Shirley Arica y Frida Sofía: ¿Entrarán a La Casa de los Famosos 4?