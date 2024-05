José Benavídez revela los puntos débiles del Canelo Álvarez ante Jaime Munguía: ¿Preparará a su hijo?

El padre y entrenador del boxeador David Benavídez, José Benavídez, brindó un análisis sobre el combate protagonizado por el campeón indiscutido de los pesos supermedianos, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, contra su compatriota Jaime Munguía el pasado 4 de mayo en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada; al estudiar este enfrentamiento ofreció algunos puntos débiles que pueden ser aprovechados contra el tapatío al momento de estar en el cuadrilátero.

Estas declaraciones las realizó durante una entrevista ofrecida para Izquierdazo, donde el entrenador afirmó que el Canelo Álvarez no tuvo el mejor desempeño el momento de enfrentarse contra Munguía y aseguró que su hijo tiene grandes posibilidades de poder vencerlo en caso de aceptar finalmente el ansiado combate que han estado solicitando el último año para poder luchar por los cinturones de campeón de los pesos supermedianos.

“Creo yo que Canelo no tiene la misma fuerza de unas seis o cinco peleas atrás. Creo que hemos estado mirando que la fuerza no está ahí, tuvo varias veces lastimado a Munguía y no lo pudo parar”, expresó el mexicoamericano.

Canelo Álvarez retuvo sus títulos. Crédito: John Locher | AP

Asimismo José Benavídez consideró que la juventud, volumen de golpes y capacidad para conectar cada uno de ellos contra su rival le brindarían una cómoda ventaja a David Benavídez que facilitarían aún más sus posibilidades de poder derrotar al tapatío en un combate.

“Entonces creo yo que David Benavidez la ventaja que tiene es su juventud y la ráfaga, que es muy certero. Es uno de los peleadores que es nombrado como uno de los que tiran mucho volumen y más certero, se va muchísimo al cuerpo, trabaja muy bien adentro con uppers y volados cortos”, resaltó en sus declaraciones.

“Hay bastantes (puntos débiles), pudimos ver a Canelo dándole presión. Un peleador que tenga más experiencia, creo que aquí la diferencia sería tirar los rectos que estaba haciendo Munguía, hacer combinaciones en upper y tratar de tirarle al cuerpo, tal vez más pegadito más pegadito y no darle la distancia a Canelo. Canelo necesita muchas veces esa distancia para poder, incluso hasta brincar y tirar esos volados que mete en todo el cuerpo”, agregó.

Triunfo para David

Para finalizar, José Benavídez aseguró que su hijo no puede ser comparado con Jaime Munguía debido a que posee muchas más cualidades deportivas y esto le permite tener una mayor capacidad para salir victorioso, por lo que aseguró que el Monstruo Mexicano podría derrotar cómodamente al campeón indiscutido de los pesos supermedianos.

“Yo creo que será una pelea muy difícil para nosotros y para él. Obvio él tiene toda la experiencia del mundo, pero a Benavidez no lo puedo comparar con Munguía, con Berlanga o con Crawford”, sostuvo.

“David es un peleador que ha demostrado durante tres años esperando de mandatorio, entonces creo yo que él sabe muy bien que David Benavidez le daría mucha guerra e incluso me atrevo a decir que David Benavidez lo podría parar o ganar la pelea. Creo que Benavidez tiene mucha hambre, es un peleador que ha demostrado avanzar poco a poco, entonces (Canelo) sabe muy bien que es una pelea muy difícil y por eso está pidiendo 200 millones de dólares”, concluyó.

Sigue leyendo:

–George Kambosos asegura que será el encargado de retirar a Vasyl Lomachenko de los cuadriláteros

–Estudio revela que Canelo Álvarez estaría lejos de superar la fortuna de Óscar de la Hoya como boxeador

–Canelo Álvarez deja abierta las posibilidades para su pelea contra Terence Crawford