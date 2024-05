Ryan García revela que quiere enfrentarse contra Errol Spence porque le parece “divertido”

El boxeador mexicoamericano, Ryan García, no desea detener su carrera tras la impresionante victoria que consiguió hace poco ante Devin Haney por decisión unánime y ya piensa en el próximo peleador con el que espera poder subir al cuadrilátero para sumar una nueva victoria a su registro y así buscar levantar un título mundial que le permita consagrarse como uno de los mejores en su división.

Durante una reciente entrevista ofrecida para Fight Hub TV, el peleador ya tiene el candidato perfecto para poder enfrentarlo en el ring e incluso convenció a sus promotores de negociar para fijar una fecha para el combate; se trata de Errol Spence, quien sería la persona elegida por García al considerarlo un poderoso rival y asegurar que le resulta bastante “divertida” la idea de derrotarlo.

“Solo quiero pelear contra Errol Spence, porque eso me parece divertido. Lo haré con cualquiera, realmente no importa, eso es lo que estoy diciendo. Quiero pelear contra Errol Spence, y mi corazón quiere hacerlo. La cuestión es que soy más grande que Errol, camino a 170. Puede subir lo que quiera”, expresó.

“No me importa lo grande que sea, porque es demasiado lento. Le ganaré, porque no puede quebrarse. Lo suyo terminó, está tostado. Se acabó, y lo saben todos. Voy a noquearlo en tres asaltos. Voy a hacerlo peor de lo que hizo Crawford con él, y entonces ahí será el propio Crawford quien siga en mi dirección”, agregó en sus declaraciones Ryan García.

Para finalizar, Ryan García se mostró confiado de poder derrotar a cualquier peleador que se colocó en frente de él debido a los grandes comentarios que recibió por parte de los aficionados y de los medios de comunicación tras el combate contra Devin Haney; por este motivo aseguró que puede superarlo en apenas tres asaltos y aseguró que desea mantener su buena racha de victorias.

“Quiero fumarme a cada uno de ellos como si fueran cigarrillos. No estoy preocupado por Crawford, ni tampoco me vuelve loco Errol. No me preocupo por nadie. Boots Ennis todavía se está iniciando. Boots aún no está donde necesita estar para tener una pelea de esta magnitud, así que estamos trabajando en ello ahora mismo con Golden Boy y todo el resto de nuestro equipo. Quiero seguir dando buenos espectáculos”, finalizó el boxeador.

