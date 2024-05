Julio César Chávez Jr. confesó haber consumido marihuana y cocaína pero “hace mucho tiempo”

El boxeador Julio César Chávez Jr. habló este domingo sobre las adicciones a las drogas que sufrió en el pasado y por primera vez confesó haber consumido marihuana y cocaína durante su tiempo como boxeador, aunque señalando que fue hace ya varios años atrás.

En entrevista con la cadena Telemundo, Chávez Jr. no se escondió al hablar sobre su problema con los estupefacientes y de igual manera también conversó sobre la polémica con el dopaje positivo que vivió en 2019.

Comenzando por el tema del dopaje aseguró que ya en 2019 la pasaba mal y que se encontraba tomando tanto pastillas para bajar de peso como píldoras para tratar la depresión, por lo que ahí comenzó su caída como boxeador profesional.

“Yo tomaba pastillas para la depresión y otras para bajar de peso, de ahí fue que me acusaron de que me dopaba”, dijo Chávez Jr. en televisión.

Fue ahí cuando contó que parte de su consumo personal fue haber comenzado a tomar gramos de marihuana y cocaína.

“Pues llegué a probar la cocaína y la marihuana, pero hace mucho, más que nada eso, y pastillas”, añadió el hijo del Gran Campeón.

De su respuesta derivó la pregunta de cómo llevaba su vida en aquel entonces en medio de la rutina diaria con su familia, su entrenamiento como boxeador y su lucha contra la depresión.

“Pues tomaba unas pastillas en la mañana, luego hacia algo de ejercicio, pero no hacia mucho de nada en realidad. Luego lo que hacía era que me peleaba con mi familia o me enojaba con mi papá. Yo le reprochaba que se metiera en mis problemas con la familia, le decía ¿por qué te metes””, indicó.

Todas esas vivencias lo llevaron a que meses atrás fuera arrestado por posesión de arma larga en Los Ángeles, por lo que tuvo que ingresar a la cárcel antes de salir bajo fianza y se espera que la venidera semana se conozca los cargos criminales en su contra que lo podrían enviar de vuelta a prisión en caso de ser encontrado culpable.

