¿Lunin o Courtois? Carlo Ancelotti siembra la duda en la portería del Real Madrid para la Champions

Carlo Ancelotti, el entrenador del Real Madrid, ha analizado la situación de la portería de cara a la final de la UEFA Champions League, donde aún no ha decidido quién será el portero titular. Reconoce que Andriy Lunin “ha tenido una temporada fantástica” y que Thibaut Courtois “es el mejor del mundo cuando está en forma”.

La portería será una de las grandes incógnitas para el equipo titular en la final de la Champions, que el Real Madrid disputará contra el Borussia Dortmund el 1 de junio en Wembley. Según reseñó EFE, Ancelotti no oculta que ha dado dos partidos de Liga seguidos a Courtois y ha mencionado que tiene en mente darle uno más a Lunin antes de tomar una decisión.

“Aprovechamos estos partidos para dar minutos al resto y la semana antes de la final tomaremos las decisiones necesarias”, reflexionó.

“Estamos evaluando la situación. Lunin podría jugar uno de estos partidos también, darle la oportunidad a Kepa de jugar un poco, pero no es tan sencillo porque no hay muchos partidos. Estoy de acuerdo con vosotros (prensa), Lunin ha tenido una temporada fantástica y Courtois es el mejor portero del mundo cuando está en forma”, añadió.

Ancelotti tendrá que considerar el estado de forma de los dos porteros con opciones de ser titulares, equilibrando el progreso de Lunin con la importancia que siempre ha tenido Courtois en el equipo.

“Lunin nos ha ayudado mucho y tengo que tenerlo en cuenta, al igual que tengo que tener en cuenta que el mejor portero del mundo está volviendo. Hace nueve meses que no juega, necesita minutos y también es muy importante hablar con los jugadores y entender mejor lo que está pasando”, concluyó.

Por otro lado, Ancelotti ha puesto en duda la participación de Aurélein Tchaouméni en Wembley: “No tiene muchas opciones, pero no está descartado para la final. Ahora tiene una semana importante. El pie no le duele mucho, es diferente al último problema que tuvo. No está descartado que pueda regresar para la final”, manifestó el entrenador italiano sobre el jugador francés.

Sigue leyendo:

–El Balón de Oro de Diego Maradona podría ser subastado por más $9 millones de dólares

–Incautan en Madrid dos toneladas de ropa deportiva falsificada que iba a ser vendida en la Eurocopa

–Luis Enrique tras la salida de Kylian Mbappé del PSG: “Todos tenemos claro a dónde va”