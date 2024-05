Tom Brady ya tiene fecha de estreno como analista de la NFL: Será en la primera semana de la temporada 2024

La estrella y leyenda del futbol americano, Tom Brady, debutará el próximo 8 de septiembre como analista para la cadena Fox Sports en el juego entre Dallas Cowboys y los Cleveland Browns, duelos que corresponden a la primera semana del calendario de la nueva de la temporada 2024 de la NFL.

El también considerado como el mejor ‘quarterback’ en la historia de la NFL, Bowl firmó un contrato con la cadena televisiva para convertirse en su analista principal a cambio de $375 millones de dólares por 10 años.

Brady, que anunció su retiro de la NFL el pasado 1 de febrero, tras mantenerse por 23 años en lo más alto de dicha disciplina deportiva, ahora tendrá esta nueva experiencia que se suma a su exitosa carrera profesional.

Tom Brady no descarta volver a la NFL

El exjugador de 46 años, ha manifestado en reiteradas ocasiones que podría salir del retiro y volver a las canchas. De hecho, comparó ese hipotético caso con el de Michael Jordan cuando se retiró para dedicarse al béisbol y luego volvió a la NBA.

“No me opongo a esa idea. No sé si me dejarían si me convierto en propietario de un equipo de la NFL, pero lo haría siempre que esté en buena forma y pueda pasar un balón. Alguna vez lo hizo Michael Jordan“, mencionó Brady el pasado mes de abril.

Otra faceta que Brady ha manifestado que quisiera experimentar es la de convertirse en socio minoritario de Las Vegas Raiders, algo podría convertirse en un hecho en los próximos meses.

El juego entre Dallas Cowboys y Cleveland Browns será el tercero de los 272 de la temporada 2024 de la NFL que se ha dado a conocer, mientras que el primer partido de la campaña lo protagonizarán los campeones Kansas City Chiefs quien enfrentarán a los Baltimore Ravens.

Para esa misma semana Green Bay Packers y Philadelphia Eagles se verán las caras en el Corinthians Arena de São Paulo, Brasil, el primer partido de la NFL en América del Sur.

