Lewis Hamilton debutará en el cine junto a Brad Pitt en una de las películas más caras de la historia

La leyenda británica de la Fórmula 1, Lewis Hamilton, aparecerá en la nueva película de carreras junto al actor estadounidense Brad Pitt.

Las primera pistas de esta cinta comenzaron a circular tras la celebración del Gran Premio de Gran Bretaña de la campaña 2023, donde se vio al actor grabando algunas escenas.

Sin embargo, recientemente se filtró la información de que esta producción será una de las más caras de la historia del cine, ya que tendrá un presupuesto aproximado de $300 millones de dólares.

Con este nivel de inversión, la cinta estará al nivel de otros temas como Star Wars: The Last Jedi, DC’s Justice League y Pirates of the Caribbean: At Worlds’s End.

La película es dirigida por Joseph Kosinski, quien llevó las riendas de ‘Top Gun: Maverick’, con la cual recaudó mil $500 millones de dólares.

“La película no ha encontrado distribuidor y Hollywood sabe que puede tener un éxito potencial, pero nadie lo puede asegurar”, expuso Kosinski.

No sólo no se ha anunciado una fecha de estreno, sino que la película no tiene título. Se estima su lanzamiento a principios de 2025 debido a los retrasos durante el proceso de grabación de la nueva película.

The budget for Apple’s F1 movie has reportedly surpassed $300M.



• Starring Brad Pitt, Damson Idris

• Produced by Lewis Hamilton

• Directors of ‘Top Gun: Maverick’

• Shot during actual F1 races

• Smallest moveable 6k camera ever



Participación de Brad Pitt

La participación del actor de Hollywood ha hecho que aumente el propio presupuesto. Brad es quien grabará escenas en los coches de carreras sin un doble para encargarse de las tomas más complicadas.

Además, esta cinta se está realizando con la colaboración de la FIA y los 10 equipos de la Fórmula 1.

“Ha sido genial, la vibra ha sido increíble y también ser parte de esto y contar nuestra historia… Yo interpreto a un piloto que corría en los noventas… tiene un choque horrible y desaparece y empieza a correr en otras disciplinas. Su amigo, interpretado por Javier Bardem es el dueño de un equipo que está en el último lugar. Tienen un joven piloto interpretado por Damson, ellos me dan una oportunidad”, explicó Brad Pitt sobre la trama de la película.

Además de la actuación de Brad Pitt, el elenco incluye a actores como Damson Idris y Javier Bardem; y de acuerdo con el medio ‘Mirror’, Lewis Hamilton tendrá una pequeña participación en la cinta.

Pero la aportación del piloto británico no sólo será para aparecer ante las cámaras, ya que también es coproductor del proyecto y está ayudando a que sea lo más auténtica posible.

