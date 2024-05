La contundente respuesta de Chris Hemsworth a Martin Scorsese y Francis Ford Coppola por sus comentarios contra Marvel

Aunque Marvel Studios cuenta con un indiscutido éxito en casi todas sus películas, eso también le valió al mundo de los superhéroes recibir fuertes críticas por parte de prestigiosos realizadores, que no veían con buenos ojos el descomunal crecimiento de ese rubro. En una entrevista, Chris Hemsworth dio una contundente respuesta y se mostró muy molesto ante esos ataques.

El actor que interpreta a Thor en el MCU (Marvel Cinematic Universe), confesó el dolor que le provocaron las opiniones lapidarias que Martin Scorsese y Francis Ford Coppola tuvieron contra las películas de Marvel. De ese modo, en diálogo con The Times of London, Hemsworth dijo: “Se sintió muy duro, y me afecta, especialmente desde quienes son héroes. Fue algo que me hastió, que la gente ataque el mundo de los superhéroes. Ellos también tuvieron películas que no funcionaron, de hecho, todos las tuvimos”.

Más adelante, y molesto con las opiniones punzantes de las que fueron blanco las películas basadas en cómics de Marvel, el actor apuntó: “Cuando se ponen a hablar sobre qué es lo que anda mal con los superhéroes, yo pienso que está muy bien, pero que vayan y se lo digan a los miles de millones de personas que las disfrutan. ¿Acaso esa gente está toda equivocada?”, agregó.

En otra parte de la entrevista, el australiano reflexionó sobre los hábitos actuales de los espectadores de cine, y subrayó: “El público no cambió debido al cine de superhéroes, el público cambió a raíz de los smartphones y las redes sociales. Las películas de superhéroes, de hecho, mantuvieron a la gente en los cines durante esa transición, y ahora los espectadores están volviendo. Así que creo que este género merece un poco más de respeto”.

Las opiniones de Martin Scorsese y Francis Ford Coppola sobre las cintas de Marvel

Hace pocos años, las opiniones de Martin Scorsese contra Marvel fueron incendiarias. Cuando fue consultado por la revista de cine británica Empire por su opinión sobre las películas de superhéroes, Scorsese las comparó con parques de diversiones y aseguró que en realidad no eran cine.

“No las he visto. Lo he intentado, ¿sabes? Pero eso no es cine. Honestamente, lo más que puedo pensar de ellas, considerando lo bien hechas que están y el buen trabajo que hacen los actores dadas las circunstancias, es que son un parque temático. No es el cine de seres humanos tratando de transmitir experiencias psicológicas y emocionales a otros seres humanos”, dijo.

Por su parte, Francis Ford Coppola, no sólo declaró estar de acuerdo con Scorsese, sino que redobló la apuesta para decir que en su opinión los filmes de Marvel “son despreciables“.

