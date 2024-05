Roger Federer estrenará un documental que contará secretos de los últimos 12 días en su carrera

El tenista suizo Roger Federer tendrá un nuevo documental donde se contarán los detalles de cómo fueron sus últimos 12 días de su carrera.

Federer se retiró el 23 de septiembre de 2022 tras un encuentro de dobles junto a Rafael Nadal en la Laver Cup de Londres.

“Federer. 12 días finales”, se estrenará el próximo 20 de junio a través de la plataforma de streaming Prime Video, que este martes dio a conocer el trailer oficial en el que se muestran algunos adelantos de lo que será el documental, que tendrá testimonios del jugador, sus rivales y su familia.

En una de las escenas se la observa a su esposa, Mirka Vavrinec, hablando ante las cámaras desde su casa, con el fondo de la vitrina con las copas ganadas por el nacido en Basilea.

One final serve. FEDERER: Twelve Final Days, June 20. pic.twitter.com/yKhsTKOgMu — Prime Video (@PrimeVideo) May 14, 2024

“Roger Federer concedió a un equipo de rodaje acceso exclusivo para documentar los emotivos 12 últimos días de su carrera. Descubra lo que el juego significaba para él y lo que él significó para el deporte”, se agrega en la apertura del adelanto que dura 45 segundos y compila escenas que se verán en la película, como el momento en el que anuncia su retirada del tenis.

No será la primera película que tendrá como protagonista a Federer, ya que en 2023 se estrenó el documental llamado “La perfección suiza”, dirigido por Roxane Schlumberger y en el que se hace un repaso de la vida y carrera de la leyenda del deporte que llegó a la cima del éxito hasta convertirse en el jugador más popular del tenis.

También se muestran imágenes de cuando en 1998, con 17 años, ganó el Grand Slam junior de Wimbledon y cuando cinco años más tarde consiguió su primer título en el All England con una victoria sobre el australiano Mark Philippoussis.

En una de sus últimas apariciones públicas, el ex tenista de 42 años, contó cómo eran sus días alejado de la actividad profesional que tantas alegrías le dio. “Me siento realmente aliviado, si eso tiene algún sentido. Quiero decir, los últimos años han sido difíciles con mi rodilla. Podías sentir que el final se acercaba. Entonces, cuando todo está dicho y hecho y has superado la línea y estás oficialmente retirado, respiras profundamente y dices: ‘Guau, está bien, eso estuvo bien”.

Y continuó: “En ese momento, estaba sufriendo. Porque sabía que iba a ser difícil. El momento del retiro en Londres, todo lo que llevó a ello. Y luego, por supuesto, tienes flashbacks un poco más tarde cuando ves momentos destacados o la gente te pregunta: ‘¿Cómo te sentiste en ese mismo momento?’, y te muestran un punto culminante. Dices: ‘Dios mío, ¿realmente tengo que volver a ver eso?”.

Sobre su última presentación en la Laver Cup de Londres en el O2 Arena, Federer no pudo evitar la emoción y expresó: “Algo que siempre ha estado contigo se ha ido y se habrá ido para siempre, y no puedes recuperarlo por mucho que lo desees. El tren ha abandonado la estación. Y eso está bien, y quiero que sea así, pero, por supuesto, no puedes simplemente pasar de un día para otro y decir: ‘Está bien, no hay problema, eso es fácil”.

