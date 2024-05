Nieto del expresidente Jimmy Carter dice que está “llegando al final” tras un año de cuidados paliativos

El nieto del expresidente estadounidense Jimmy Carter hizo una actualización sobre la salud de su abuelo tras pasar más de un año en cuidados paliativos, concluyendo que su vida está “llegando a su fin”.

Jason Carter, de 48 años, declaró lo anterior en un foro de salud mental en el Centro Carter en Georgia, donde dijo que el exmandatario “se encontraba bien” y elogió el “efusivo amor” que ha recibido su familia tras el fallecimiento de la ex primera dama, Rosalynn Carter.

“Mi abuelo está bien. Ha estado en cuidados paliativos, como saben, durante casi un año y medio, y creo que realmente está llegando al final“, dijo Jason Carter en el 28th Rosalynn Carter Georgia Mental. Foro de Salud.

“He dicho antes que hay una parte de este viaje de fe que es muy importante para él, y hay una parte de ese viaje de fe que solo puedes vivir al final, y creo que él ha estado ahí en ese espacio“.

Jimmy Carter, actualmente con 99 años, ingresó a cuidados paliativos en febrero del año pasado, informó Fox News.

En sus declaraciones, Jason Carter recordó a su abuela y el impacto que tuvo su muerte en la familia, incluyendo a su esposo.

“El fallecimiento de mi abuela fue un momento difícil para todos nosotros, incluido mi abuelo“, agregó Jason Carter.

En noviembre de 2023, Jimmy Carter hizo una aparición pública durante el funeral de su esposa Rosalynn, en silla de ruedas y cubierto con una manta que representaba su rostro.

Estuvieron casados por 77 años y vivieron en la misma casa modesta en Plains, Georgia, por varias décadas, informó Daily Mail.

El funeral de la ex primera dama fue la única vez que Carter apareció públicamente desde que entró al centro de cuidados paliativos, y su apariencia frágil en el servicio alertó a los amigos en la iglesia y a sus simpatizantes que lo observaban por televisión.

Asimismo, agradeció las numerosas conmemoraciones que había recibido su familia.

“La efusión de amor y apoyo que nosotros, como familia, recibimos de las personas presentes en esta sala y del resto del mundo fue tan extraordinaria y significativa para nosotros. Y realmente convirtió todo ese proceso en una celebración”, continuó el nieto.

Jason Carter además describió una conversación que compartió el ex ejecutivo estadounidense hace semanas mientras veía la MLB.

“Le dije: ‘Papá, sabes, no puedo. La gente me pregunta cómo estás y yo digo que no lo sé’. Y él dijo: ‘Bueno, yo mismo no lo sé'”, relató el nieto. “Así que todavía está allí”.

Jimmy Carter es el expresidente vivo de mayor edad de la historia. George H.W. Bush, quien fuese el anterior poseedor de ese récord, falleció en 2018 cuando contaba con 94 años en ese entonces.

El expresidente demócrata ha sido sobreviviente de cáncer de cerebro, cáncer de hígado y diferentes procedimientos médicos.

