“Siéntese Quien Pueda”: ¿Carolina Sandoval le pidió perdón a Jorge Bernal?

Tras cuatro años sin hablarse, Jorge Bernal acepta compartir set de nuevo con Carolina Sandoval y presentar “Siéntese Quien Pueda” de la cadena Univision, al lado de Stephanie Himonidis “Chiquibaby”. El conductor cubano confiesa el tema que tiene pendiente decirle a “la Venenosa” para limar asperezas ahora que vuelven a trabajar juntos en el show que se transmite por Estados Unidos.

¿Cómo surgió el formar parte de “Siéntese Quién Pueda”?

Yo decido, pues, aceptar este proyecto de regresar a la tele, como dicen por ahí, porque vine aquí, estuve cubriendo, ayudando a Chiquibaby mientras que ella viajaba a Las Vegas durante los premios Latin American Music Awards.

“Sentí una energía demasiado rica, estoy con todas las personas con las que trabajé por muchísimos años. No sé, nos mirábamos y ya sabíamos lo que estábamos pensando, era demasiado rico.

“Literalmente la semana después de que yo estuve acá como invitado, me dicen ‘¿te gustaría quedarte de manera permanente como co host junto a Chiquibaby?’, y yo lo pensé así en el teléfono así y dije ‘¡sí, déjame saber los detallitos!'”.

¿Cómo ha sido compartir con Carolina Sandoval de nuevo?

Yo me encontré con Carolina Sandoval después de cuatro años de que no nos… Ella me bloqueó en Instagram, yo no la bloqueé a ella. Y me encontré con ella en el show de comedia de Marko.

“A mí me sorprendió muchísimo verla, la abracé como si no había visto una amiga después de muchos años porque literalmente fue así. Sí se dijeron muchas cosas, hubo muchos sentimientos heridos, mucho dolor, pero creo que ella está como que en una nueva etapa, como que esclareció las cosas que tenía ella en su cabeza, en su vida y se dio cuenta de ciertas cosas y me pidió perdón ahí, bueno, el perdón fue como que ese abrazo. Todavía está pendiente una conversación”.

¿Qué le dirías en esa conversación?

Yo todavía pienso de que ella piensa que yo hice ciertas cosas, como, por ejemplo, cuando tuve que hablar en cámara y tuve que dar un discurso acerca de su salida. Un discurso que fue escrito, por decirlo así, por los abogados de Telemundo y se me dio a mí el papel y me dijo ‘no puedes improvisar, no puedes hacer nada, tienes que leerlo tal cual porque esto está revisado por los abogados y es una situación legal’.

“Y yo pienso que a lo mejor ella cree que yo lo hice porque tenía yo ganas de decirlo… Yo”.

