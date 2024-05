Jorge Bernal con un nuevo proyecto en su carrera artística: conoce los detalles del show que presentará

Jorge Bernal asume un nuevo proyecto en la televisión con su participación en el programa ‘¡Siéntese Quién Pueda!’, en el que compartirá con otras figuras como Chiquibaby, Carolina Sandoval, Kerly Ruiz, Lucho Borrego, Alejandra Jaramillo, entre otros.

Durante una entrevista con ‘Despierta América’, el conductor habló de este refrescamiento que tiene el show de entretenimiento.

El cubano contó detalles de cómo asume este programa en su carrera: “Me siento deliciosamente nervioso. Entré aquí por primera vez en octubre, aquí a la casa de ustedes y ahora estamos de regreso y tengo esos nerviecitos ricos porque a Chiquibaby la conozco, hemos compartido, hemos trabajado muchísimas veces, hemos compartido, tenemos muy buena química y ustedes saben lo importante que es eso en la tele para transmitir emociones y demás”.

El famoso dijo que se siente tan a gusto que no entiende la razón por la que se pudo haber tardado para entrar.

Por su parte, Chiquibaby comentó que ha sentido un déjà vu con la noticia de que Jorge Bernal y Carolina Sandoval se sumarán al equipo. “Dije ‘pero yo ya he estado en el mismo set con estos dos, que me encantan’, y la verdad que es una nueva etapa para ‘¡Siéntese Quien Pueda!’ y bueno, me vas a tener que soportar todos los días (Jorge Bernal)”.

La otra incorporación es la de Carolina Sandoval, quien de seguro moverá las cosas dentro del programa.

Un día antes, la venezolana reveló: “La diferente soy yo, la que ha cambiado y evolucionado soy yo, eso es lo que yo les traigo y les voy a ofrecer cada tarde, que vas a ver a Carolina hablando desde otra óptica, que soy mamá, he pasado por muchas cosas y también ya tengo 50 años”.

La ‘Venenosa’, como también se le conoce, dijo que antes creía que no iba a volver a la televisión, pero su opinión cambió: “Le voy a decir una cosa, al público que nos ve, a la gente que nos escucha y que están pasando por situaciones de salud mental o de algo, no tengan nunca miedo a decir que cambiaron de opinión, nunca se sientan con esa culpa”.

‘¡Siéntese Quien Pueda!’ cambia de horario y desde el lunes estará a las 2PM/1C, haciéndole competencia a ‘En Casa con Telemundo’.

Sigue leyendo:

· Jorge Bernal dice lo que pasó con TelevisaUnivision y si está por volver a Telemundo

· Jorge Bernal opina del trabajo de Nacho Lozano como conductor de ‘La Casa de los Famosos 4’

· “Dímelo Ya”: imágenes del nuevo programa de Jorge Bernal con Clarissa Molina y Karina Banda