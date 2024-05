Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne se dan una segunda oportunidad en el amor

El matrimonio formado por Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne ha decidido darse una nueva oportunidad en el amor tras separarse y una reconciliación fallida.

En una entrevista con Jorge “El Burro” Van Rankin, De Lozanne, de 53 años, confirmó que regresaron y aseguró que ambos experimentaron diferentes emociones durante su separación, desde la tristeza hasta la incertidumbre.

“Nos separamos siete meses, pasas por todas las etapas, extrañas, te duele, es angustiante, tienes incertidumbre, es muy feo, los dos pensamos que ya no la íbamos a armar, pero cuando te das cuenta que estás en el mismo equipo, tratas de sacarlo adelante“, reveló el músico.

Esta no es la primera vez que la pareja enfrenta dificultades en su relación. En 2022, anunciaron su separación, citando diferencias en la concepción del matrimonio y la crianza de su hijo Andrés, quien nació el 18 de septiembre de 2015.

Luego de siete meses de separación, en 2023, sorprendieron a todos al revelar que habían retomado su relación; sin embargo, no duró mucho tiempo.

El cantante de Fobia reconoció que fue él quien dio el primer paso para la reconciliación, enviando un mensaje a Sandra donde le expresó sus deseos de volver a estar juntos.

“Le escribí un mensaje muy bonito y le dije: ‘ahora que tengas tiempo a ver si nos juntamos y platicamos para ver qué hacemos, que las cosas estén bien siempre’, y me echó un mensaje precioso, y yo le contesté otro: ‘nos vemos mañana’, como que nos reconquistamos“, aseveró.

“La primera vez que salí con Sandra, me acuerdo perfecto, te juro que lo primero que pasó por mi mente fue, ‘no sé qué vaya a pasar con esta chava, pero siempre la quiero en mi vida, me cae increíble, lo peor que puede pasar es que sea mi amiga’, porque es lindísima y eso me pasó cuando volví a verla, nos agarramos de las manos, lloramos y fue muy lindo”, agregó.

La protagonista de ‘La Usurpadora’, por su parte, compartió en su cuenta de Instagram su alegría por la reconciliación con una serie de imágenes junto a su esposo y su hijo.

“El amor que lucha, que supera, que crece es el que se aferra. Te elijo a ti una y mil veces @leozanne“, escribió.

Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne se casaron en octubre de 2014 en Los Ángeles, California.

