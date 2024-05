Clovis Nienow vs. Nacho Casano: ¿qué pasó en la gala de ‘La Casa de los Famosos 4’?

Clovis Nienow hizo un live luego de la gala de este jueves en la que se generó una situación con Nacho Casano, debido a que defendió a Lupillo Rivera luego de que se revelara que al artista le gustaba Aleska Génesis.

Esta situación no le gustó al exhabitante de ‘La Casa de los Famosos 4’, ya que consideró que el finalista del reality show no respetó los códigos que en algún momento le reclamó el hermano de Jenni Rivera a Rodrigo Romeh por mostrar su admiración hacia Ariadna Gutiérrez.

“Solamente quería aclarar eso, no necesito colgarme de nadie, al contrario, mi participación en ‘La Casa de los Famosos 4’ terminó cuando me eliminaron, y chao”, dijo.

Después de esto, indicó: “También hay personajes dentro de la gala que me quieren dejar mal y en corte comercial se acercan y me dicen ‘oye, bro, es un show, sabes que es para generar’. Es como raro, porque me tiras en vivo y en el corte comercial te acercas a decirme eso, raro, pero hay que respetar que cada quien está haciendo su trabajo y viendo cómo generar”.

Sus declaraciones dejan ver que los comentarios de Nacho Cassano sí le molestaron, pero que además lo usó de alguna manera para llamar la atención dentro del programa.

El mensaje de Clovis Nienow ha causado división entre la audiencia. Básicamente porque algunos lo respaldan y otros lo criticaron.

Durante la gala del jueves, el artista también tuvo un encontronazo con Cristina Porta, alguien con quien dentro del reality show chocó mucho por múltiples diferencias.

En esta ocasión, la discusión se basó en que la española le decía que él sí intentó conquistarla dentro de la casa.

Aunque el juego es dentro de la casa, la opinión de los panelistas mueve bastante la competencia, ya que el público se suma a través de las redes sociales a estos comentarios.

La final de ‘La Casa de los Famosos 4’ está prevista para el 20 de mayo. Las votaciones para elegir al ganador avanzan intensamente y el público decidirá quién de ellos será quien se lleve el maletín con los $200.000 dólares en efectivo.

Sigue leyendo:

· La Casa de los Famosos 4: Puerto Rico denuncia no poder votar por Maripily Rivera

· La Casa de los Famosos 4: El domingo 19 de mayo a las 7pm/6c se vivirá la semifinal

· ¿Cómo, cuándo y dónde votar para la gran final de La Casa de los Famosos 4?