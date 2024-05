La Casa de los Famosos 4: Puerto Rico denuncia no poder votar por Maripily Rivera

El público boricua está cansado de que siempre que Maripily Rivera está nominada al parecer ellos tienen problemas para votar en la página oficial de La Casa de los Famosos 4. Ayer por la tarde en las redes sociales aparecieron varios posteos denunciando el poder ejercer el voto a favor del “Huracán Boricua”. Y hoy parece que la situación sigue igual.

¿Cómo, cuándo y dónde votar para la gran final de La Casa de los Famosos 4?

La denuncia surgió en la cuenta de Instagram oficial de Maripily Rivera en donde además escribieron lo siguiente: “Nos preocupa que en Puerto Rico no se pueda votar por Maripily. Precisamente esta semana que se vota todos los días. Hacemos un llamado a resolver este problema. Si usted tiene problema par votar vamos a unirnos para llevar este mensaje”.

En las redes sociales podemos seguir encontrando estos mensajes de denuncia: “Pues que COINCIDENCIA que siempre que Maripily Rivera está nominada siempre hay problemas para votar en PR, pero cuando ella no está nominada puedo votar por cualquier otro mexicano sin problema”.

La gente ha iniciado ataques en contra de Telemundo debido a este problema con la votación: “Telemundo buscará la manera de que Maripily no gane, lamentablemente ella no será la ganadora. No porque no tenga público, es por la producción”.

La Casa de los Famosos 4: Estos son los horarios de votación para elegir al ganador de la temporada

Las votaciones y las encuestas entre ayer y hoy están cambiando muy rápido. Por ejemplo ayer en primer lugar iba Rodrigo Romeh, hoy está en el tercer puesto. Mientras que ayer en último lugar iba Paulo y ahora está Aleska Génesis.

Sigue Leyendo más de La Casa de los Famosos 4 de Telemundo aquí:

· Cuestionan a La Melaza por llamar “Macumba” a Maripily y esta fue su respuesta

· ¿Cómo van las votaciones de La Casa de los Famosos 4, hoy 15 de mayo?

· La Casa de los Famosos 4: El domingo 19 de mayo a las 7pm/6c se vivirá la semifinal