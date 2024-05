Hombre británico ganó $5 millones en la lotería y lo ha mantenido oculto a su familia durante 5 años

Si eres un asiduo jugador de lotería, quizá en más de una ocasión has pensado qué harías si descubres que eres el ganador de un millonario premio. Algunos querrán contárselo de inmediato a sus seres queridos, mientras que otros puede que prefieran ser más cautos y no andar divulgando la buena noticia con quien sea.

Siguiendo esta línea, en una historia digna de una novela, un hombre británico que ganó un premio equivalente a $5 millones de dólares hace 5 años, reveló recientemente que ha mantenido su fortuna en secreto durante todo este tiempo. El motivo: evitar que su familia se aproveche de su suerte y asegurar que su prometida lo ame por quien es y no por su dinero.

El ganador, que ha preferido mantenerse en el anonimato, decidió no compartir la noticia de su ganancia ni siquiera con su círculo más cercano, incluyendo a su novia. “Pagué todas mis deudas, contraté a un contador, arreglé algunas cosas en mi camión y ahorré la mayor parte. Mantengo mi trabajo, no me moví y mantuve mi maldita boca cerrada”, compartió el hombre en una confesión anónima que hizo en un sitio web, según reporta el diario The Sun.

El hombre explicó que sus relaciones familiares eran complicadas, lo que influyó en su decisión de mantener su ganancia en secreto. “Mi hermano es un adicto a la metanfetamina, mi hermana es una rencorosa y mi madre todavía culpa de todo a mi padre, que murió hace 10 años. No quería que se apresuraran a fingir que les importaba un carajo por dinero en efectivo”, reveló, evidenciando un entorno familiar lleno de tensiones y conflictos.

Le contará a su prometida que ganó millonario premio de lotería hace 5 años

Durante estos años, el ganador de la lotería ha llevado una vida aparentemente normal, sin signos evidentes de riqueza. Continuó trabajando en su empleo habitual y viviendo modestamente para evitar sospechas. Sin embargo, recientemente ha decidido que es hora de compartir su secreto con su prometida, con quien ha estado saliendo durante 3 años y a quien le pidió matrimonio hace poco. “Compré un anillo modesto, un poco más de lo que la gente esperaría dado mi conocido empleo”, comentó.

El hombre está decidido a ser honesto con su futura esposa para asegurar que su relación se base en la verdad y no en las apariencias. “Este fin de semana voy a exponer todo para ella y realmente puedo saber que ella está en esto por mí y no por el dinero. Será liberador poder comprar lo que quiero y cuidar de mis amigos, la espera vale la pena”, añadió.

La reacción de los usuarios de las redes sociales ha sido positiva, pues la mayoría ha alabado su prudencia y discreción.

