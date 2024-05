Luis Fonsi celebra 25 años de carrera con un buen viaje

Luis Fonsi quiso celebrar sus 25 años de exitosa carrera haciendo un largo recorrido por muchos lugares que le traen buenos recuerdos personales o profesionales y que de una u otra forma contribuyeron con su historia musical. Y luego de dos años de trabajo, acaba de lanzar “El Viaje”.

“Fue una idea bastante ambiciosa porque son muchas las ciudades que quise incluir, muchos recuerdos en lugares con los que uno conecta”, dice sobre la producción número once de su carrera. “Que cada canción se llamara como una ciudad, sabía que iba a ser un reto, porque no quería que sonara forzado ni cliché. Quería que se sintiese muy natural, que no lo tuviera que explicar mucho”.

Así, el ganador de cinco Latin Grammy, entre muchos otros premios, juntó 12 temas con el nombre de 12 ciudades diferentes para formar este paseo musical al que describe como “muy emocional”.

“Es un disco de canciones que me apasionan y algunas con recuerdos muy personales. Andalucía, por ejemplo, es una canción que le dedico a mi esposa pero que habla un poquito de lo que yo viví en ese momento, y por eso digo ‘gracias Andalucía por devolverme el amor’”, explica el artista puertorriqueño de 46 años.

Asegura que varios lugares se quedaron fuera del álbum pero que hubo algunos que resultaban obligatorios, como San Juan, Puerto Rico. Foto: Ana Gómez

“El Viaje” contiene baladas muy íntimas, otras más pop, como la canción “Roma” en la que colabora con Laura Pausini, temas muy rítmicos y bailables, como “Buenos Aires” y Pasa la página- Panamá”, y otras colaboraciones, como “Santa Marta”, junto al colombiano Carlos Vives, “San Juan”, con el puertorriqueño Jay Wheeler, y Marbella, al lado del español Omar Montes.

“Lo que hice fue escribir canciones y dejar que cada una me llevara a la ciudad. Escribía y en algún momento, sea en el verso, en el coro, en el post, en algún momento algo me llevaba a cada lugar”, cuenta sobre el proceso creativo, en el que trabajó acompañado por Andrés Torres, Mauricio Rengifo y Keityn, entre otros compositores, bajo la producción de Mauricio Rengifo y el mismo Andrés Torres.

Confiesa que fueron varios los lugares que se quedaron fuera de este viaje, a los que hubiese querido incluir, pero que hubo algunos que resultaban obligatorios, como la capital de la isla que lo vio nacer.

“Es difícil decir que tengo una ciudad favorita, es difícil meterse en ese lío… pero San Juan tenía que estar, hay lugares que no se podían quedar afuera”, cuenta. “Aunque más que ciudades favoritas, son cosas que uno ha vivido en esos lugares, que marcan un momento importante, lo que las hace importantes”.

Sobre sus lugares favoritos para descansar y vacacionar si no duda en responder.

“Yo soy playero, llévame a un sitio tropical, llévame a San Juan, llévame a un sitio donde la gente es bonita, donde la gente es cálida”, dice y agrega que el destino no es lo que más le preocupa. “Lo más importante siempre va a ser la compañía”.

Fonsi planea promocionar “El Viaje” durante una gira internacional de la que pronto anunciará fechas.