Urgen a la Asamblea estatal aprobar proyecto de ley para que todos los indocumentados de NY tengan cobertura médica

El miércoles 15 de mayo el Senado estatal de Nueva York aprobó el proyecto conocido como “Cobertura para todos”, que de convertirse en ley brindaría acceso a salud a más de 150,000 neoyorquinos que actualmente no cuentan con protecciones de atención médica, debido a su estatus migratorio o falta de recursos para costear planes de seguro. Y mientras la actual sesión legislativa realiza sus últimas discusiones, manifestantes y defensores de la pieza de ley se reunieron este viernes a las afueras del hospital Montefiore Medical Center, Moses Campus, en El Bronx, para pedir a la Asamblea estatal que haga lo propio y dé luz verde a la medida para que se promulgue como ley.

Durante la manifestación, personal médico, activistas, líderes políticos, organizadores comunitarios y potenciales beneficiarios de la ley, celebraron el proceder del Senado y levantaron su voz para exigir a la Cámara Baja de Albany que no se vaya a receso hasta que de vía libre a protecciones de salud para miles de familias y trabajadores sin papeles que siguen a las sombras del cuidado médico.

“Antes de tener acceso a Medicaid, no podía permitirme ver a un médico. Me salté las visitas y traté de estirar mis medicamentos. Vivir con diabetes es peligroso, pero no tenía otra opción. No podía pagar los gastos de bolsillo de las visitas al médico y los remedios. Actualmente, hay cientos de miles de neoyorquinos que no tienen seguro y enfrentan situaciones similares, teniendo que renunciar a ir al médico debido a su estatus migratorio y al miedo a los altos costos médicos”, dijo Mónica Escalante, miembro de la organización Make the Road New York.

“Insto a la Asamblea y al Presidente Heastie (líder de esa cámara) a hacer lo correcto y aprobar la Cobertura para Todos para que todos, independientemente de su edad o estatus migratorio, puedan acceder a un seguro médico. La atención sanitaria es un derecho humano y debemos seguir luchando hasta que todos estén cubiertos”, insistió.

El senador estatal Gustavo Rivera, presidente del Comité de Salud del Senado y patrocinador del proyecto de ley, instó a sus colegas de la Asamblea a que sigan los pasos de la Cámara Alta y aprueben la iniciativa, como un asunto urgente que ayudará a mejorar no solo la salud de miles de neoyorquinos vulnerables sino también de paso ahorrará millones al Estado al promover una mayor atención preventiva por encima de servicios de sala de emergencia.

“Este proyecto de ley es fundamental para garantizar que todos los neoyorquinos tengan acceso a atención médica asequible y de calidad, independientemente de su estatus migratorio, y al mismo tiempo le ahorra a nuestro estado potencialmente cientos de millones de dólares”, dijo el legislador de origen latino.

“Es desafortunado que esta propuesta haya sido excluida del presupuesto de este año, pero tenemos otra oportunidad antes de que termine la sesión para aprobar esta ley y buscar la aprobación con la exención federal 1332. Insto a mis colegas de la Asamblea a que demuestren el coraje necesario para aprobar esta legislación trascendental en esta sesión“, concluyó.