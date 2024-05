Jeque árabe confirmó que está organizando una pelea para Canelo Álvarez, pero no sería contra David Benavídez

David Benavídez sigue con su objetivo de enfrentar a Saúl “Canelo” Álvarez para arrebatarle los cuatro títulos mundiales del peso supermediano. Sin embargo el mexicano parece no tener el más mínimo interés en aceptar esta pelea.

La única manera en la que Canelo subiría al ring ante Benavídez sería por una millonaria bolsa de dinero. La cual el campeón valúa en unos $200 millones de dólares para pelear.

Ante este requerimiento el propio Benavídez hizo un llamado a uno de los pocos promotores que puede asegurar la cifra que dio Canelo. Pues nada más y nada menos que al jeque árabe Turki Alalshikh, quien es asesor del reino de Arabia Saudita y organizador de todo lo relacionado con el deporte y entretenimiento.

Sin embargo para Arabia Saudita parece que Benavídez no es muy atractivo, pero la idea de llevar a Canelo Álvarez a Medio Oriente no es descartada desde Arabia. Pero el “Bandera Roja” no sería el protagonista en esta posible pelea.

David Benavidez durante la pelea ante Francy Ntetu en 2016. Crédito: Gregory Payan | AP

En lugar de Benavídez la pelea de Canelo en Arabia Saudita sería ante Terence Crawford, campeón indiscutido del peso welter, en lo que podría ser una pelea entre campeones absolutos.

“Estoy trabajando en la pelea Canelo vs. Crawford, quiero esta pelea. Estamos pensando en hacerla en Estados Unidos porque queremos que sea grande, en un gran estadio y ofrecer un buen pago por evento”, mencionó Alalshikh en entrevista con MMA Hour.

Canelo Álvarez tiene pautada su última pelea del contrato con PBC para septiembre. Y por lo dicho por el jeque árabe el mexicano podría tener una tercera pelea este año “Queremos que sea a finales de año o a principios del próximo año (2025)”.

Obstáculos para Canelo

Canelo Álvarez tiene que resolver un pequeño inconveniente antes de poder subir al ring en un hipotético caso ante Terence Crawford. Y es que recientemente la Federación Internacional de Boxeo eligió al poco conocido William Scull como retador mandatario para que le mexicano defienda su cinturón.

Alalshikh está al tanto de esto y comentó que espera que no haya inconvenientes a la hora de organizar la pelea ante Crawford. “Espero que nadie se interponga en nuestro camino, ya sea promotores o cinturones, porque al final, si la queremos, la haremos“.

Además criticó la decisión de la FIB en colocar un mandatario a Canelo y espera que en definitica se pueda dar la pelea que está en conversaciones. “Estoy muy enojado, no entiendo por qué FIB puso un mandatorio a Canelo tan pronto. Espero que entiendan el mensaje porque al final no queremos que los peleadores se echen para atrás por el cinturón”, advirtió el directivo saudita.

