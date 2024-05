Ben Affleck volvió a lucir su anillo de matrimonio tras rumores de divorcio con Jennifer López

El actor Ben Affleck estaría intentando disipar los rumores sobre su separación de Jennifer López al ser captado este fin de semana usando, de nueva cuenta, su anillo de matrimonio.

El actor y productor de cine fue fotografiado por los paparazzi mientras conducía su auto en calles de Beverly Hills, California, donde se percataron de que Affleck volvió a ponerse su anillo plateado en la mano izquierda después de aparecer sin él hace unos días.

Según reportes del portal TMZ, la pareja conformada por Ben y Jennifer está en un ir y venir, luego de que trascendiera que ambos habían dejado de vivir juntos desde el pasado 11 de mayo, en medio de las celebraciones por el Día de las Madres en Estados Unidos.

El medio informó que, hasta el sábado 18 de mayo, el intérprete de ‘Batman’ estuvo saliendo de su residencia sin utilizar la joya, símbolo de su unión con López, lo cual aumentó las especulaciones de su separación. Sin embargo, 24 horas después de ello, el actor demostró que el anillo de matrimonio está de regreso.

Este fin de semana, Ben Affleck estuvo reuniéndose con su ex pareja, Jennifer Garner, debido a algunos eventos que involucraban a sus hijos, según Daily Mail. Sobre estas reuniones, TMZ refirió que la actriz de ‘13 Going on 30’ siempre ha sido un apoyo en la vida de Ben, por lo que también estaría ayudándolo a lidiar con una posible crisis matrimonial.

Ben Affleck y Jennifer Garner. Crédito: Evan Agostini | AP

¿Por qué se divorciarían Ben Affleck y Jennifer López?

Las fricciones entre Ben Affleck y Jennifer López, de acuerdo con una fuente consultada por el medio In Touch, habrían iniciado por la forma en la que ambos hacen “frente” a la atención mediática. Y es que mientras la intérprete de “On The Floor” suele “abrazar” la atención de los medios y convertirla a su favor, Affleck parece rehuir de ella.

Otra razón sería que la relación entre el actor y la cantante no ha sido del todo “provechosa” para la nacida en El Bronx, debido a que, de acuerdo con un gran número de expertos y críticos, su relación, el punto principal de su reciente disco, fue el principal motivo del fracaso del mismo.

El ex publicista de la cantante, Rob Shuter, reveló, en una entrevista previa, que la relación entre su ex clienta y Affleck resulta “aburrida” y “gris” para la mayoría del público.

De igual manera, y de acuerdo con otras fuentes, el actor se habría disgustado enormemente con su aún esposa luego de que se convirtiera en blanco de burlas por su nueva apariencia, la cual habría modificado quirúrgicamente por recomendación de López.

