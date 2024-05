Ben Affleck es visto por primera vez sin su anillo de compromiso tras las afirmaciones de separación con JLo

Luego de que durante los últimos días se divulgaran una serie de rumores sobre una supuesta separación entre Ben Affleck y Jennifer López, el actor estadounidense fue captado, por primera vez, sin su anillo de compromiso.

Previo a la polémica fotografía, Affleck y López fueron vistos juntos, luego de más de un mes de no compartir un momento en común, el pasado 16 de mayo en un evento escolar del hijo de Ben, Fin. En dicha situación, se pudo notar que ambos artistas portaban sus respectivos anillos como lo han hecho desde su casamiento en 2022.

Sin embargo, solo un día después, el intérprete de “Batman vs Superman” fue captado sin su anillo que certificaba su matrimonio con JLo mientras conducía su reluciente BMW en Los Ángeles.

La realidad sobre el reciente reencuentro entre Affleck y López

Posterior a la reciente aparición de Affleck y López en el evento escolar de Fin, un testigo afirmó a Us Weekly que los artistas llegaron de manera separada. De igual manera, se reveló que Ben no se veía feliz cuando vio llegar a la intérprete de “On The Floor” al grado que no se besaron ni abrazaron.

A pesar de lo anterior, la misma fuente reveló que la nacida en El Bronx le regaló un gran ramo de flores al hijo de Affleck.

Previo a este encuentro, una fuente señaló, previamente, que Ben y Jennifer habían acordado dejar de lado su crisis matrimonial cuando se tratara de apoyar a los hijos de ambos en sus eventos y compromisos escolares.

¿Ben Affleck y Jennifer López terminaron su relación?

Durante los últimos días, fuentes cercanas a la pareja afirmaron que Affleck y López se encontraban en una crisis marital, lo que había ocasionado que el estadounidense decidiera dejar su residencia con la artista latina y mudarse a otra de sus propiedades.

Recientemente, y confirmando lo anterior, otra fuente señaló a Us Weekly que Affleck se mudó de su casa conyugal desde hace semanas.

Ben Affleck se encuentra apoyando a su ex esposa, Jennifer Garner, tras el reciente fallecimiento de su padre. Crédito: Mezcalent

Respecto a la situación que vive la pareja, fuentes allegadas a las estrellas han señalado que el origen de la “problemática” se debe al control que Jennifer intenta ejercer sobre Ben además de la negativa de Affleck por llevar su vida privada a las redes sociales.

Seguidores y fanáticos de las celebridades han retomado una declaración que el mismo actor realizó en el documental de la cantante, “The Greatest Story Never Told”, en donde señaló que no quería una relación de “redes sociales”. Sin embargo, y comprendiendo que su aún esposa mantiene un intenso trabajo en este tipo de plataformas, también afirmó que su intención no era “obstaculizar” su trabajo.

