No todo es festejo: Pep Guardiola cree que está más cerca de irse que de seguir en Manchester City

Los festejos por una nueva Premier League que este domingo conquistó nuevamente el Manchester City se vieron opacados por las declaraciones de su director técnico Pep Guardiola, quien aseguró que está más cerca de partir del club que de continuar en el futuro.

En encuentro con los medios de comunicación tras el triunfo 3-1 de su equipo frente a West Ham Guardiola, que hizo historia al conseguir que el Manchester City fuese el primer equipo en ganar cuatro ligas consecutivas en Premier League, cree que su momento de dejar el cargo está muy cerca al sentir que cumplió con creces durante su período al frente del club.

“La realidad es que estoy más cerca de irme que de quedarme. Hemos hablado con el club, tengo la sensación de que ahora quiero quedarme. Me quedaré la próxima temporada y durante la temporada hablaremos”, dijo a los medios.

Posteriormente Guardiola se dedicó a hablar sobre la carrera que mantuvo durante todo la temporada con el Arsenal de Mikel Arteta y de cómo sobre el final pudo conseguir la clave para alzar un nuevo título.

“No sé el secreto. Trabajo mucho. Los respeto mucho. Ser humilde, una ética de trabajo increíble. Un partido, un partido, un partido: no puedes pensar en noviembre que lo vas a ganar”, reflexionó.

Y resaltó la forma en la que su equipo se ha adaptado a jugar con un 9 como Erling Haaland. “El director deportivo me da estos jugadores y yo pienso, ok ¿cuál es la mejor posición para ellos? No podemos jugar con un falso nueve con Haaland, adaptamos sus habilidades al resto de jugadores. No es que yo tenga una idea y todos los jugadores tengan que hacerlo. Nos adaptamos a los jugadores”.

Antes de despedirse, Guardiola acabó elogiando la Premier que ha firmado Phil Foden, autor de un doblete en la última jornada y también elegido como el mejor jugador de la temporada hace apenas un par de días.

“Estuvimos muchos meses sin Haaland y Julián Álvarez hizo un trabajo increíble y Phil Foden tiene ese talento. En el gran escenario, en el gran momento lo hizo. (Contamos con) jugadores increíbles, pero con Phil tenemos algo extra“, sentenció.

