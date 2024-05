¿Karma? Clovis manda a Aleska a la ‘friendzone’ en programa en vivo de Telemundo

Durante las últimas semanas de La Casa de los Famosos 4, muchos fans empezaron a desencantarse con el paso de Aleska Génesis en el reality de Telemundo, y parece que esto mismo le sucedió a Clovis Nienow, una vez quedó eliminado de la competencia, y pudo ver el juego de la venezolana desde afuera y no sólo a través de las galas sino también desde el 24/7.

El mexicano pasó de estar enamorado y terminó entendiendo que lo mejor ahora que el proyecto acaba, seguir continuar por caminos separados.

Aleska y Clovis estuvieron en el programa “En Casa con Telemundo” y el ex participante fue cuestionado por las palabras que recientemente lanzó Ariadna Gutiérrez, al verlo al lado de la sexta finalista, después de su eliminación. La colombiana al parecer hizo referencia a que al mexicano le hacía falta dignidad.

Clovis salió del embrollo diciéndole claramente a Aleska: “Todo lo que viví dentro de esta casa fue muy honesto. Aleska me cautivó… lo que viví dentro de esta casa es como en Las Vegas, lo que pasa aquí se queda aquí”.

Ante las palabras de su antiguo enamorado, Aleska quiso entender y le pidió de frente que lo aclarara, a lo que Nienow respondió: “Yo tengo un cariño grande por ti, pero afuera de la casa es la realidad, afuera a lo mejor no somos compatibles ni en amistad… Afuera te vas a dar cuenta de muchas cosas… ¡Hubo cosas que no me gustaron!”, concluyó el mexicano, agregando que siempre sentirá un cariño por ella.

Y pues al parecer el karma le llegó a la venezolana porque esta vez y en televisión nacional, Clovis Nienow la dejó en la friendzone.

Aquí el video con el momento que todos están disfrutando:

La mando a la friendzoneeee jajajaja marica todo lo que ella le hizo en el reality #LCDLF4 Clovis se lo hizo afuera ahora pic.twitter.com/ZxjvSO26TA — Julian Gonzalez Tovar (@FJGT06) May 20, 2024

La reacción del público al momento karma de la semana

La postura del público es de completo apoyo a Clovis, por todo lo que pasó entre Lupillo y Aleska en las últimas semanas:

“¡Wow! Clovis eres un genio, no lo pudiste hacer mejor. Clovis bateo con guantes blancos a Aleska, o sea lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas”.

“Pues si, yo creí que el cariño por Clovis era genuino, pero Aleska se puso a “coquetear” con Lupillo y dijo cosas fuera de lugar”.

“Bien Clovis y quienes se quejan que no defiende a Ariadna recuerden el está recién castigado por su pelea con Cristina y aller dicen que puso cara mala para regresar al programa y dar la entrevista así que comprendan está bajo contrato, pero bien Clovis”.

“Clovis entendió perfecto Aleska no es para ti mijito tu estas a otro nivel Aleska esta al nivel de lupillo y de cristin osea categoría baja”.

“Bravo, mejor no pudiste responderle a Aleska . Ella debe saber también públicamente que no te gustaron sus expresiones y lo que dijo de ti . Y cómo bien dijo Ari no es guardar resentimientos ni nada pero si hay que darse a respetar y ni caer en esos juego”.

