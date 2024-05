Brian Cashman admitió que quiere empezar a negociar la permanencia de Juan Soto en los Yankees

Luego de que los New York Yankees no pudieran clasificarse a los playoffs de la temporada 2023 la directiva inició movimientos en la temporada baja para reforzar su line up. Entre estos movimientos el más destacado fue el de Juan Soto desde los San Diego Padres.

El joven dominicano llegó vía cambio a los Yankees y en este inicio de temporada está siendo el faro ofensivo del equipo neoyorquino. Que además ostenta un excelente récord de 33 ganados y 17 perdidos, liderando la División Este de la Liga Americana.

En 49 encuentros con los Yankees Juan Soto batea para .316 con 11 cuadrangulares, 37 impulsadas y 59 hits. Este rendimiento parece tener muy contento a la directiva del equipo del Bronx.

Tanto así, que parece que desde ya quieren empezar a negociar la permanencia de Soto en los Yankees. Y es que el dominicano será agente libre a final de la presente temporada. Por lo que si el equipo del Bronx quiere tener al jardinero de 25 años la próxima temporada, deberá ofrecerle un nuevo contrato.

Juan Soto es felicitado por sus compañeros al conectar el segundo jonrón del partido ante Chicago White Sox. Crédito: Frank Franklin II | AP

Es ahí donde entra Brian Cashman, gerente general de los Yankees, y el encargado de armar la propuesta indicada para que Juan Soto siga vistiendo el uniforme a rayas.

Para Cashman la llegada de Soto a los Yankees fue muy oportuna y recientemente en una entrevista para el New York Post, el directivo reveló los deseos del equipo en que Soto permanezca en la franquicia.

“Es un talento generacional. Esperábamos que fuera grandioso y lo está siendo”. Lanzó Cashman sobre el actual rendimiento de Soto en los Yankees.

Cashman además aseguró que quieren retener a Soto en el equipo y que aunque la decisión final la tiene el jugador, desde la franquicia harán lo necesario para concretar su permanencia.

“Cuándo hicimos el cambio por él, ciertamente esperamos que se quede con nosotros, pero reconocemos que la decisión es suya. En algún punto, tendremos negociaciones, así que espérenlas”.

“Queremos retenerlo y estamos satisfechos con cómo va. Creemos que le gusta jugar aquí, sabemos que ama a la afición y a sus compañeros de equipo”, sentenció Cashman.

Brian Cashman es el gerente general de los Yankees desde 1998. Crédito: AP

El posible contrato de Juan Soto con los Yankees

Si los New York Yankees buscan adquirir a Soto en la agencia libre deberán ofrecer un gigantesco contrato. Pues según su propio representante, Scott Boras, el pelotero ya había rechazado en 2022 un mega contrato de 15 años por $440 millones de dólares de parte de los Washington Nationals.

Y es que según reportes de SNY de hace algunas semanas. Soto pretendería llegar a un contrato similar al que firmó hace poco Shohei Ohtani (10 años y $700 millones de dólares). Una cifra que además podría ser posible si el dominicano gana el premio MVP esta temporada.

