EE.UU. recabó 1.5 millones de muestras de ADN de inmigrantes bajo la etiqueta de “delincuente”, según estudio

El Departamento de Seguridad Interna (DHS) ha añadido en los últimos cuatro años más de 1.5 millones de perfiles de ADN de inmigrantes a las bases de datos del Gobierno de Estados Unidos, de acuerdo con el documento del Centro de Privacidad y Tecnología de Georgetown.

La investigación ‘Raiding the Genome: How the United States Government Is Abusing Its Immigration Powers to Amass DNA for Future Policing’ (Asaltando el genoma: cómo el gobierno de los Estados Unidos está abusando de sus poderes de inmigración para acumular ADN para futuras actividades policiales, en español) halló que la recopilación de ADN ha aumentado un 5,000%.

Los perfiles han sido almacenados en el Sistema de Índice Combinado de ADN (CODIS) bajo una etiqueta de “delincuente”, donde se encuentra disponibles de manera permanente para que los funcionarios busquen información.

El estudio alerta que en los primeros 20 años de existencia de CODIS, el gobierno ha recabado cerca de 25,000 perfiles de ADN de inmigrantes a la base de datos.

Sin embargo, desde la implementación de un programa instituido por el gobierno de Donald Trump en 2020, la cifra de muestras se ha disparado.

El proyecto, que ha sido puesto en marcha en la Administración del presidente Joe Biden, permite al DHS recolectar ADN de cualquiera que haya sido arrestado por los oficiales de inmigración.

Los estudiosos consideran que el DHS “engaña e intimida a las personas para poder recopilar las muestras”.

Algunos inmigrantes entrevistados para el reporte no tenían conocimiento de que les habían tomado muestras de ADN en la frontera, y muchos de los que sí sabían “tuvieron miedo de preguntar” para qué sería usada la muestra.

“El gobierno está explotando sus poderes de inmigración para recolectar material genético a un ritmo que no sería posible al poder policial hacerlo”, explica el reporte.

Además, advierte que es “extremadamente arriesgado” guardar las muestras indefinidamente debido a los rápidos avances de la tecnología y la falta de un marco legal.

Los investigadores recomendaron al Gobierno demócrata y al Congreso poner fin inmediatamente a ese programa.

Sigue leyendo: