Mexicano Javier Aguirre fue despedido y no continuará en el Mallorca para la temporada 2024-2025

El mexicano Javier Aguirre no continuará como entrenador al frente del R.C.D. Mallorca en LaLiga española para la temporada 2024-2025 luego que el club Balear confirmara su salida este miércoles en sus redes sociales.

A través de un corto comunicado el Mallorca puso puso punto y final al trayecto de Aguirre en el club, al cual había llegado durante una compleja situación en la temporada 2021-2022, en el mes de marzo, con el compromiso de lograr una salvación que al final consiguió en la última jornada de dicho torneo.

“Aguirre ha conseguido, entre otras cosas, que el equipo vaya a enlazar su cuarta temporada consecutiva en Primera -la segunda racha más longeva de su historia-, una novena posición en el curso 2022-2023 y la presencia del Mallorca, 21 años después, en una final de Copa del Rey, lo cual permite jugar la próxima Supercopa de España”, dijo en la nota la entidad mallorquinista, recordando el paso del DT por el banquillo.

“En LaLiga, el equipo ha vuelto a certificar una nueva permanencia. Su paso por la isla deja recuerdos imborrables en la retina del mallorquinismo. Te estaremos siempre agradecidos, Javier”, finaliza el comunicado de la entidad.

Javier Aguirre aterrizó en el R.C.D Mallorca en el mes de marzo de 2021 luego de un exitoso paso por el Monterrey de la Liga MX. FOTO: AP / Alejandro Godinez. Crédito: Alejandro Godinez | AP

La despedida oficial tendrá lugar este jueves con un acto de homenaje y despedida al hispano en el que se espera participen jugadores, cuerpo técnico y directiva del Mallorca y que se realizará en el estadio Son Moix, donde el club disputa sus partidos de local.

El adiós del “Vasco” se ha ido fraguando en las últimas semanas, a medida que los días pasaban y la directiva no fijaba una fecha para sentarse a negociar la renovación de su contrato.

El equipo sufrió esta temporada, pero en ninguna jornada estuvo en la zona de descenso, circunstancia que se repitió desde la llegada de Aguirre al banquillo.

Este año, los malos resultados de sus rivales directos en el fondo de la tabla ayudaron a los mallorquinistas a amarrar la permanencia tras 7 victorias, 16 empates y 14 derrotas.

Durante su pasaje como DT del Mallorca, Javier Aguirre tuvo la oportunidad de compartir con técnicos de la talla de Carlo Ancelotti, DT del Real Madrid. FOTO: AP / Francisco Ubilla. Crédito: Francisco Ubilla | AP

El preparador mexicano dejó entrever que no seguiría en el Mallorca el pasado domingo en el estadio Son Moix tras el 2-2 ante el Almería, resultado que daba la permanencia matemática.

“Si sigo o no en el Mallorca no depende de mí. Siempre he dicho que con mi mujer somos muy felices en la isla. Me gusta lo que veo aquí y estoy contento. La gente es respetuosa, la prensa también lo es conmigo. Nunca he tenido problemas. Soy un hombre frontal y entiendo las cosas, me doy cuenta de lo que pasa, No me voy a quejar ni a llorar, soy un hombre de fútbol“, declaró entonces Javier Aguirre.

Aunque hasta la fecha se desconoce quien tomará el cargo como director técnico del Mallorca, rumores de portales como As y Marca dan por hecho que el conjunto tiene cerrada la llegada del estratega del Osasuna, Jagoba Arrasate, que curiosamente enfrentará al que en teoría sería su nuevo equipo en la última jornada por el campeonato español.

