Top Chef VIP 3: Alicia Machado y El Niño Prodigio se “agarraron del chongo”

La Casa de los Famosos 4 terminó, pero el drama sigue en Telemundo con Top Chef VIP 3 y ahora a cargo de Alicia Machado y Niño Prodigio, parece que en este inicio de programa, estas dos celebridades chocan muchísimo y tanto así que hasta sus compañeros temen la explosión que esto podría ocasiones dentro de la cocina de la competencia.

No te pierdas ni un sólo episodio, de lunes a viernes en el horario de las 7PM/6C de lunes a viernes con una edición especial los domingos, sólo por Telemundo.

Desde que Telemundo presentó los avances de Top Chef VIP, a todos nos quedó claro que esta competencia venía diferente. La primera edición de este programa conquistó a muchos con la personalidad de Rodrigo Vidal y Gregorio Pernía, junto a ellos los fans vibraron felices y aplaudieron la gama de valores que esta temporada desplegó de principio a fin, pero con el paso de las temporadas y las diversas personalidades que se van sumando al proyecto, obviamente todo cambia y parece que para esta edición, la producción logró reunir a un cast de infarto.

Recordando a los que se han ido

Pero en Top Chef VIP 3 no todo es competencia, los famosos también están dándose la oportunidad de conocerse y de sanar en compañía de otros, aprendiendo a recordar con amor y no con dolor a todos los que ya no están en sus vidas.

Paty Navidad, Rosie Rivera y El Puma hablan de lo importante que es trabajar en el desapego, para lograr recordarlos sin dolor.

El público ha reaccionado muy bien a este tierno momento, en el que todos los involucrados logran relacionarse desde su dolor y comprensión, olvidándose por un momento del calor de la competencia, que este año viene con un premio de $200,000 dólares, como en la temporada previa.

Para esta edición, le recordamos a nuestros lectores, que la competencia nos trae a 20 famosos que deberán poner a prueba sus destrezas en la cocina para conquistar el paladar de tres reconocidos chefs en su búsqueda de ganar el premio de $200,000.

Conoce a los chefs que juzgarán los platillos esta temporada

El afamado chef mexicano, Antonio De Livier, mejor conocido como el Chef Toño, continuará como jurado de la competencia de cocina al lado de dos féminas que vendrán a darle otro giro al programa.

Crédito: Telemundo

De fuerte y exigente carácter a la hora de cocinar, Chef Belén Alonso es una reconocida chef nacida en la Ciudad de México de ascendencia española cuya pasión por la cocina comenzó desde muy temprana edad. Años más tarde, se mudó a Francia para estudiar en la famosa escuela culinaria, Le Cordon Bleu de París.

Crédito: Telemundo

Embajadora y creadora de la Nueva Cocina Dominicana, Inés Páez, mejor conocida como Chef Tita, ha renovado más de 100 recetas tradicionales de su natal República Dominicana. Ha recibido importantes honores como el máximo galardón Personaje Excelencia Gourmet 2019 por sus aportes invaluables a la gastronomía dominicana a nivel nacional e internacional, además de la Medalla de las Mujeres Dominicanas, entre otros. En el 2021, fue reconocida por Forbes como una de las 100 mujeres más poderosas de Centroamérica y el Caribe.

Crédito: Telemundo

Sigue Leyendo más de Top Chef VIP 3, de Telemundo aquí:

· Fans de Telemundo reaccionan al anuncio de Alana Lliteras en “La Casa de los Famosos 4”

· Telemundo vs Univision: Este fue el rating de la gran final de La Casa de los Famosos 4

· Verónica Bastos afirma que Lupillo Rivera quiere estar en La Casa de los Famosos All Stars