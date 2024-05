Álvaro Fidalgo deja abierta la posibilidad de jugar para la selección mexicana

El futbolista español y figura de las Águilas del Club América, Álvaro Fidalgo, se mostró dispuesto a defender algún día la camiseta de la selección de México siempre y cuando pueda cumplir con todos los requisitos necesarios para poder hacerlo a pesar de haber manifestado su rechazo de pertenecer al Tri en el pasado.

Estas declaraciones las realizó el jugador durante una entrevista ofrecida para TUDN, donde detalló que actualmente se encuentra completamente enfocado en la concentración de las Águilas bajo las órdenes de André Jardine para encarar de la mejor manera posible la final del torneo Clausura 2024 de la Liga MX ante la Máquina de Cruz Azul; aunque dejó abierta la posibilidad de vestir el verde de la selección mexicana en el futuro e incluso hasta en la Copa Mundial de 2026 que se realizará de manera conjunta en Estados Unidos, México y Canadá.

“Me preguntaron esto en entrevistas, no lo sé, no es que cierre una puerta y sea imposible. Uno sabe que estando aquí es difícil llegar a la selección española, de hecho lo mejor que tiene es el mediocampo, ahora en verano sale un chico del Barcelona de 16 años jugando al fútbol mejor que nadie. Es difícil, pero no sé, ver veremos, no lo sé, no me gusta hablar mucho del futuro, ahora mismo estoy centrado en América, después no sé y el tiempo dirá”, expresó.

De igual forma Álvaro Fidalgo reconoció que los últimos partidos disputados por el cuadro de Coapa no mostraron el mejor nivel de toda la plantilla a pesar de haber salido victoriosos; aunque reconoció que tendrán un mejor desempeño para el duelo correspondiente a la final para lograr así el ansiado bicampeonato que están buscando desde el arranque del torneo Clausura 2024 de la Liga MX.

“La responsabilidad es la misma que si estuviéramos en la Final de Concachampions, no vale otra cosa que no sea ganar títulos, mucha responsabilidad de conseguirlos. Eso es lo que vale. No venía siendo el América que fue hasta Toluca, Pumas por ejemplo me hizo 4 faltas en 10 minutos, la presión adelanté cambió nos la hizo Pachuca y Chivas, es normal, somos el rival a vencer, además es América y para nosotros haber superado estas eliminatorias fue increíble y será un gran partido”, concluyó.

