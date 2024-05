Jesús Corona revela su futuro dentro de la Liga MX y acaba con los rumores sobre su retiro 

El guardameta de los Xolos de Tijuana y antigua figura de la Máquina de Cruz Azul, José de Jesús Corona, se encuentra en la última etapa de su contrato con el equipo azteca y esto ha generado la duda sobre si permanecerá en las filas del equipo con uno de los peores registros de la fase regular en el torneo Clausura 2024 de la Liga MX o si será desvinculado para encontrar un portero más joven.

En declaraciones ofrecidas para ESPN el jugador destacó que está negado a colgar los guantes y desea mantener su carrera activa a sus 43 años; ante este motivo se encuentra en conversaciones con la directiva de los Xolos para poder conseguir su renovación a pesar del poco tiempo en el campo de juego que tuvo bajo las órdenes de Miguel ‘Piojo’ Herrera.

“Yo había platicado en su momento con Tijuana, querían formarme por dos años, pero les dije que íbamos año por año para ver cómo me sentía físicamente, y antes de terminar la temporada me preguntaron qué planes tenía y les dije que me sentía bien para seguir”, expresó.

José de Jesús Corona también afirmó que tiene toda la intención de mantenerse en las filas de los Xolos de Tijuana porque se siente bastante cómodo dentro de las filas del equipo y por el ambiente que se vive en el banquillo a pesar de no haber tenido tanta actividad en el torneo Clausura 2024 de la Liga MX.

“Estamos en pláticas, analizando seguir activo. Sólo te digo que eso que sacaron ayer (de su retiro del fútbol), de mi parte no es cierto. Me siento bien para seguir compitiendo”, agregó el guardameta azteca.

Corona se ha consagrado como un importante portero dentro de la Liga MX en los últimos años tras su desempeño con la Máquina de Cruz Azul; además de esto ha defendido los uniformes de los Rojinegros del Atlas, Tecos y actualmente los Colos, teniendo una carrera de más de 20 años en la primera división del balompié de México.

Durante el presente campeonato disputó un total de nueve partidos en los que permitió 11 anotaciones y logró quedar con dos partidos en los que dejó la portería imbatida.

Sigue leyendo:

–Fernando Hierro habría recibido la llamada de Cristiano Ronaldo para dejar Chivas y unirse al Al-Nassr

–Álvaro Fidalgo se muestra contento con el pase del América: “Era obligación pasar para nosotros”

–Kevin Mier no teme al Club América y apuesta por la décima corona de Cruz Azul en la Liga MX