Julio César Chávez anuncia la creación de su promotora y tendrá sus primeros combates el 31 de mayo

El mítico boxeador y múltiple campeón mexicano, Julio César Chávez, ha tomado la decisión de finalmente impulsar el mundo del boxeo por su propia cuenta y por este motivo anunció la creación de una promotora junto con su compadre René Pineda y la cual llevará por nombre Julio César Chávez Promotions; de acuerdo con Chávez el objetivo de este nuevo proyecto es encontrar nuevos talentos del boxeo y así convertirlos en los próximos campeones del mundo en sus diferentes pesos.

Este anuncio lo realizó el peleador y comentarista durante una rueda de prensa en la que también dio a conocer que tendrán la primera función de su promotora el próximo 31 de mayo en la ciudad de Tijuana para demostrar un poco de lo que traerán al pugilismo mundial para convertirse en una de las mejores casos de boxeo de México y del planeta.

“¿Por qué abrir una promotora? Fijense que hacía años que mucha gente me proponía que hiciera la promotora y la verdad nunca había aceptado, porque con todo respeto es una ching*, la verdad. Yo sé que los boxeadores a veces son complicados, algunos, no todos. Entonces para mí era muy estresante, muy difícil, porque no me gustaba, no se me daba”, expresó.

Asimismo Julio César Chávez detalló que desde hace un par de años recibía constantes propuestas de jóvenes promesas del boxeo para estar junto al tricampeón en su proceso de desarrollo y ante este motivo (y gracias a la insistencia de René Pineda) aceptó crear la promotora para apoyarlos y explotar sus mayores cualidades deportivas.

“Pero ya había muchos peleadores que se querían ir conmigo, que los entrenara, pero yo, la verdad, no me daba el tiempo para eso porque, afortunadamente gracias a Dios, tengo mucho trabajo. Pero tanto va el cántaro al agua hasta que se revienta. Mi compadre, como somos los sinaloenses, estuvo ch*ngue y ch*ngue hasta que acepté”, destacó el legendario boxeador ante los medios de comunicación.

Para finalizar, el peleador mexicano aseguró que desea encontrar a los mejores prospectos y futuros ídolos del país para desarrollar sus capacidades físicas y de combate para así poder convertirlos en todos unos campeones para los próximos años.

“Y yo sé que con esta promotora nueva que acabamos de abrir van a llegar muchos talentos. Gracias a Dios tengo una visión muy buena para encontrar peleadores. Yo sé que muchos peleadores se van a unir a mi promotora y los vamos a impulsar, algunos van a llegar a ser campeones, algunos se van a quedar en el camino, pero vamos a tratar de ayudar a los que más se puedan, a los que tengan talento”, concluyó Julio César Chávez.

La primera función de esta nueva promotora será protagonizada por su hijo Omar Chávez contra Michi ‘Matador’ Muñoz en la ciudad de Tijuana el 31 de mayo; además contará con varios prospectos que se probarán para demostrarle al tricampeón que están preparados para recibir todos sus conocimientos.

