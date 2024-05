Julio César Chávez lanza dura crítica contra la pelea de Vaquero Navarrete

El histórico boxeador y múltiple campeón mexicano, Julio César Chávez, se pronunció sobre la reciente pelea que protagonizó su compatriota Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete en la que terminó siendo derrotado por Denys Berinchyk en intenso duelo en el afirmó que no pudo mostrar su mejor versión deportiva.

Estas declaraciones las realizó el mítico peleador azteca durante un análisis realizado por TV Azteca en la que sostuvo que el Vaquero Navarrete tuvo muchas fallas al momento de realizar los golpes y así no logró conectar la cantidad necesaria para poder superar a su contrincante.

El mexicano llegaba con grandes posibilidades de alcanzar en su cuarta corona en distintas divisiones para ampliar aún más su legado; a pesar de esto Chávez sostuvo que la confianza con la que llegó pudo haber marcado un accionar en el rival para quedarse con el triunfo.

“Un Vaquero muy desencajado, la verdad fallando, lo vi muy fallón. No le miré poder en sus puños, un Vaquero para el olvido. Sus largos brazos. Yo creo que el Vaquero va poco a poquito hasta que lo va a noquear. No creo que ese Berinchyk vaya a durar mucho tiempo arriba del ring. Lo que pasa es que el ucraniano se ve que no tiene pegada, pero se ve que tiene un estilo medio raro, incómodo, pero yo creo que el Vaquero ya que lo prenda vas a ver”, expresó.

Además de esto el peleador mexicano consideró que con el pasar de los rounds su compatriota empezó a registrar una puntería menor y fallaba muchos más golpes que en el arranque y esto causó que Berinchyk no sufriera el daño esperado para poder ganar; asimismo tomó énfasis en lo que pasaría si este tipo de actuaciones las realiza durante un enfrentamiento contra Vasyl Lomachenko.

“Un Vaquero que todavía no se ordena. No le veo peligro alguno al ucraniano simplemente. Tiene que ir al cuerpo el Vaquero, lo que te digo es que le falta golpear al cuerpo. Al Vaquero lo veo mal, no me está gustando cómo está peleando, con todo respeto, es que el Vaquero tiene que golpear al cuerpo para después encontrar arriba”, agregó Julio César Chávez en sus declaraciones.

“Es que el ucraniano también es un estuche de mañas. Imagínate si se está poniendo a prueba el Vaquero (con Denys), imagínate a Lomachenko. Otro round perdido del Vaquero, él solo lo perdió”, finalizó Chávez en su análisis.

