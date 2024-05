Marimar Vega contó el aprendizaje que le dejó uno de sus más recientes proyectos sobre los errores

Marimar Vega mencionó que ‘El Rincón de los Errores’ ha sido un proyecto muy importante en su vida, ya que le ha permitido hablar abiertamente sobre temas que de otra manera no podría abordar, y conectar de una manera más profunda con sus seguidores. Además, destacó que el pódcast ha sido una herramienta terapéutica tanto para ella como para los que lo escuchan, ya que les ha permitido reflexionar sobre sus propias experiencias y sentirse acompañados en sus procesos emocionales.

“Es un proyecto que nació de una intención noble de ayudar, de compartir, de compartir a Efrén Martínez con el mundo, y de compartir nuestros errores y ser vulnerables, y con eso tratar de que la gente no se sintiera sola en lo que estuviera viviendo. Ha sido hermosísimo, nació de esa intención, pero ha sido un círculo perfecto, porque lo que uno recibe a cambio es súper bonito, y muy lindo saber que sirve, que a la gente le ayudamos un montón”, comenzó diciendo a ‘HOLA! AMÉRICAS’ en una entrevista exclusiva sobre su proyecto.

La actriz también mencionó que el hecho de compartir sus errores y vulnerabilidades públicamente ha sido una experiencia liberadora y enriquecedora, ya que le ha mostrado que todos somos humanos y que cometer errores es parte del crecimiento personal. Además, expresó que la recepción del público ha sido muy positiva, ya que ha recibido mensajes de apoyo y agradecimiento por abrirse de esa manera.

“A mí me encanta hablar de estas cosas y hablo con mis amigas, me encanta leer de cosas de este tipo, me encanta la personalidad, pero quería que tuviéramos a alguien como Efrén, que tiene un don muy lindo, además de que es muy sabio y tiene una manera de conectar y de decir las cosas, que a mí me ayudó muchísimo a transformar mi vida”, añadió a la mencionada revista.

En cuanto a futuros proyectos, Marimar mencionó que le gustaría seguir explorando temas relacionados con el crecimiento personal y la psicología en ‘El Rincón de los Errores’, y continuar conectando con su audiencia de una manera auténtica y honesta. La actriz ha destacado la importancia de la vulnerabilidad y la honestidad en la comunicación, y ha mostrado a Vega como una persona valiente y dispuesta a compartir sus experiencias para inspirar a otros.

“Yo creo que la vulnerabilidad siempre asusta, a todos, a cualquier nivel, cercano y grande, pero en grande más. A mí me gusta decir que la vulnerabilidad está de moda, lo digo en una moda que está padre. Creo que hoy aprendimos que ser vulnerables no es sinónimo de debilidad, sino todo lo contrario. Y yo creo que la manera en la que uno conecta con los demás es al ser vulnerable, es la única manera. Sin vulnerabilidad no hay amor, no hay relaciones”, añadió durante la conversación.

