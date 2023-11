Marimar Vega, ex de Horacio Pancheri: “Hoy ya no está de moda hacer bullying, todo lo contrario”

La actriz mexicana Marimar Vega lanza su podcast “El Rincón de los Errores” (Pitaya), que presenta junto con su terapeuta Efrén Martínez. En este espacio ambos entrevistan a personalidades del mundo del espectáculo sobre los errores que han cometido en sus vidas y cómo han aprendido de ellos. Y justamente hablando de errores, Marimar da opinión sobre el comentario que su ex esposo, Horacio Pancheri, hizo sobre la actriz Samadhi Zendejas, donde la llamó fea.

“Yo conocí a Efrén porque Efrén es mi terapeuta. Yo soy una persona que escucha muchos podcasts, y me gusta mucho hablar de estas cosas y de estos temas, y a mí se me antojaba hacer algo así pero con un especialista como es Efrén, y pues de ahí surgió el ‘Rincón'”.

“Yo creo que lo más interesante y lo que comenta más la gente es cómo poder darle un lugar a la humanización de los errores, que todos nos equivocamos y que todos podemos aprender de los errores y que nadie se libera con independencia del contexto. El nivel socioeconómico, la carrera, no importa, todos nos equivocamos y todos podemos aprender de allí”, dice Efrén.

Marimar y el terapeuta les hacen una encuesta a sus entrevistados.

“Hay varias secciones en ‘El Rincón de los Errores’ y tenemos distintos errores. Tenemos el error ‘preferido’, que es un error que repites muchas veces o has repetido a lo largo de tu vida y que sigues repitiendo; tenemos el error ‘favorito’ que es el error que hoy hasta lo puedes dejar de ver como un error y hasta le agradeces. Tenemos el error que te daría miedo cometer y tenemos los tres errores que no repetirías”, dice Marimar.

¿Qué opinas del comentario de Horacio Pancheri donde llama fea a Samadhi Zendejas?

¡Híjole! La verdad es que no me gusta hablar de los demás, prefiero no hacerle. Creo que es algo que le toca a él y ahí yo no, prefiero no meterme en esas cosas, la verdad.

Pero y ¿qué opinas de las críticas y el “bullying” al que se enfrentan las mujeres a diario en social media?

Nosotros precisamente tenemos un episodio que se llama “Más Libre, Menos Perfecta, Más Feliz”, donde hablamos mucho de eso y hablamos muchísimo de la “pistola” que tenemos en la cabeza, sobre todo las mujeres, por vernos bien, por pertenecer, por comportarnos, por ser la mujer perfecta o todo los que tenga que ver con cómo nos educaron y la sociedad.

“Y creo que hoy estamos en un momento en la vida que afortunadamente ya se habla de estas cosas, que ya no se permite este tipo de cosas y yo, bueno, me súper sumo a… para que hablemos de eso”.

“Y hablamos mucho del amor propio también, y de cómo hay que amarse y hay que amarse como uno es con sus errores, con sus defectos, con sus virtudes y eso empieza por uno; y por supuesto que hoy creo que es mucho más bonito hablar del amor y del respeto entre todos nosotros que pues echar ‘hates’, el ‘hate’ no.

“Hoy afortunadamente ya no está de moda hacer bullying, todo lo contrario”.

