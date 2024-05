Telemundo anuncia “La Casa de los Famosos All Stars” para el año 2025

Desde que Telemundo presentó su UpFront en Nueva York la cadena hispana confirmó que La Casa de los Famosos volvería y que la cuarta temporada no sería la última, pero hoy Nacho Lozano y Jimena Gállego confirmaron que sí, que el reality continúa, pero que en el año 2025 no tendremos la quinta temporada, sino “La Casa de los Famosos All Stars”.

Gállego destacó que muchos de los famosos que ya participaron en las ediciones previas volverán a la casa para tratar de alzarse con el premio del primer lugar.

El público de este reality aún no se reponía de ver a Maripily Rivera alzarse con el primer puesto y a Rodrigo Romeh consagrado con el segundo puesto, cuando la producción desató la locura con el anuncio de este nuevo formato.

La pregunta ahora es, quiénes volverán a la casa, será que Manelyk González, Dania Méndez, Nacho Casano, Salvador Zerboni, Brenda Zambrano, Serrath, Rey Grupero, Nicky Chávez, Guty Carrera y por qué no, hasta Clovis Nienow acepten formar parte de La Casa de los Famosos All Stars.

Será que después de lo que muchos consideran el “ensayo y error” de La Divaza, esta sea la oportunidad de la venezolana para retomar la aventura de llevarse el primer lugar. ¿Será que dicha edición permita también el ingreso de nuevos famosos y “La Jose” también se una a este proyecto, que tanto ha gozado a través de las redes sociales, pero esta vez junto a su mejor amiga?

De momento lo único que sabemos es el nombre de la nueva temporada, pero aún desconocemos los nombres de los famosos y la fecha de estreno, pero todos creen que la fecha más probable sea enero 2025.

