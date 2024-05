Ryan García amenaza con crear su propia liga de boxeo tras el positivo por dopaje

El pasado 20 de abril Ryan García venció a Devin Haney por decisión dividida en el Barclays Center de Nueva York. Sin embargo después de la pelea se conoció que el boxeador de ascendencia mexicana había ingerido Ostarine, una sustancia ilegal en este deporte.

Este jueves además se conoció que la prueba B del test dio nuevamente positivo. Por lo que se espera que se informe de la respectiva sanción a García. La cual puede ser de hasta dos años sin poder subir al ring.

Ante esta situación el joven boxeador comentó recientemente para Boxing Social que tiene en mente crear su propia liga de boxeo. Pues opina que la polémica por su dopaje es un complot para sacarlo del circuito.

“No me importa si me suspenden toda mi vida porque voy a crear mi propia liga y hacer mis propias peleas. No voy a dejar el boxeo, voy a dejar ‘este boxeo’, crear mi propia liga y pelear por mi cuenta”, explicó García sobre la posible sanción que tendría por el positivo de dopaje.

Ryan García parece no importarle una posible sanción por su positivo de dopaje. Crédito: John Locher | AP

Por otro lado, Ryan García también aprovechó para lanzar un duro dardo contra Eddie Hearn, promotor de Devin Haney, a quien calificó de “cabrón”.

“Eddie Hearn es un cabrón. No puedes hacer parecer que soy un tramposo cuando tu propio boxeador hizo trampa. Me están incriminando”, lanzó García.

Prueba B positivo para García

De acuerdo con el periodista Dan Rafael, los resultados de la muestra B fueron enviados durante la madrugada de este jueves, mismos que confirman la prueba realizada por la VADA después del combate entre García y Devin Haney.

García sigue negando que haya ingerido alguna sustancia ilegal. Pero ahora con las pruebas en las manos la Comisión de Boxeo de Nueva York tomará una decisión y el boxeador mexicano-americano podría enfrentar una fuerte sanción.

García desde Brasil

A pesar de estar envuelto en esta polémica, la cual parece tener un desenlace negativo para él, García no le da importancia y recientemente subió un video a sus redes sociales desde Brasil.

El boxeador estuvo este fin de semana en Arabia Saudita para presenciar el encuentro entre Oleksandr Usyk y Tyson Fury. El cual el ucraniano ganó y se quedó como campeón indiscutible del peso completo.

