Santiago Baños apunta a más temporadas y títulos con las Águilas del América

El presidente deportivo de las Águilas del Club América, Santiago Baños, aseguró estar enfocado en mantenerse por mucho más tiempo al mando del club al asegurar que tiene “la gasolina” suficiente para impulsarlos a consagrarse como el mejor equipo de toda la Liga MX y alcanzar así una de las mejores etapas de su historia al conquistar la mayor cantidad de títulos de campeón que se pueda lograr.

Durante una entrevista ofrecida para TUDN, el presidente deportivo del cuadro de Coapa admitió la constante presión que se vive en su cargo tanto por las exigencias de los dueños del equipo para tener resultados positivos como por los fanáticos que siempre desean poder celebrar un nuevo campeonato; a pesar de esto reconoció que ama su trabajo y que desea poder seguir realizando esta labor por muchos años más.

“Eso también se va a acumulando y en este equipo hay un momento que dices ‘hasta aquí por la presión, desgaste, por los partidos’. Creo que llevamos tres partidos perdidos de liga en un año y esos te duelen más que ganar un partido, es como el dolor, la angustia, preocupación que llega más que cuando ganas los partidos y eso no pasa en muchos lados”, expresó.

“Tengo mucha pila, mucha gasolina, espero durar muchos años aquí y dándole la mayor cantidad de títulos al equipo y cuando termine mi ciclo ya será otra cosa”, agregó Baños en sus declaraciones.

Para finalizar, Santiago Baños recordó los buenos resultados que ha tenido al mando de las Águilas del América tras iniciar con la conquista del torneo Apertura 2018 contra la Máquina de Cruz Azul y recientemente el torneo Apertura 2023 para ubicarse como los vigentes campeones del balompié azteca; a esto se le suma que el cuadro de Coapa siempre se encuentra disputando la Liguilla y quedando en instancias que le permiten siempre estar en la élite del fútbol mexicano.

“Trato de aportar mi grano, no pienso en que si gano voy a aportar una tercera parte, está bien, eso es del club, no quiero que escriban mi nombre en letras grandes, es la historia. Todos estamos sumando por una causa y la pasión que tenemos cada semestre por levantar una copa y ver la gente extasiada, eso me da felicidad y ganas de regresarlo a la gente que ha confiado en nosotros. Si ganamos 15, 16 o 17 títulos es una consecuencia del trabajo, ni me pongo la meta de ser el directivo con más trofeos, ni quiero ganarle a los que estuvieron antes”, destacó.

“Se perdió desafortunadamente las Semifinales de Concachampions, pero la presión es complicada de manejarla porque siempre exigen el campeonato de la Conca, superliderato, mejor ofensiva, mejor defensiva y ahora buscar el bicampeonato, si llega a pesar aunado con el trabajo físico de todos los días”, concluyó el directivo azulcrema.

