VIDEO: Nelly Furtado divide opiniones en redes sociales tras reaparecer públicamente con una nueva figura

La reaparición de Nelly Furtado en territorio mexicano, a través del Festival Emblema, provocó una verdadera “batalla” en redes sociales entre los usuarios que alabaron la figura de la cantante y aquellos que arremetieron contra la nacida en Canadá por el mismo tema.

Durante su presentación en el festival musical de la Ciudad de México, el pasado fin de semana, la artista de raíces portuguesas generó un gran número de reacciones debido a la figura que mostró, la cual sorprendió a sus seguidores debido a lo diferente que lucía respecto a años anteriores.

Por lo anterior, decenas de internautas no dudaron en mostrar su opinión respecto a la cantante, ocasionando un gran debate en diversas plataformas como X e Instagram.

Nelly furtado se convirtió en la Milf que todos queremos pic.twitter.com/xnv7ycEznC — ℕ𝕆 𝕊𝕆𝕐 𝕌ℕ ℙ𝕆𝕂𝔼𝕄𝕆ℕ ⚛ (@axelsound09) May 21, 2024

¿Qué se dijo de Nelly Furtado?

Luego de la presentación de Furtado, quien deleitó a sus fans con diversos temas como “Promiscuous”, “Maneater”, “Say It Right”, entre otros, las redes sociales “explotaron” tras los comentarios de diversos usuarios, quienes mencionaron que la cantante se veía “mucho más cambiada” de lo normal.

Incluso, hubo quienes emitieron comentarios ofensivos en contra de la intérprete además de burlarse de su cuerpo y el atuendo que presumió en su show.

Sin embargo, y casi al mismo tiempo que se lanzaban duras críticas hacia Nelly, otro grupo nutrido de fanáticos y no fanáticos de la canadiense arremetieron contra estos mismos comentarios señalando lo bien que lució la artista así como el gran talento que sigue ostentando a través de los años.

Incluso, diversas figuras de estas plataformas, como la influencer Maryfer Centeno, se pronunciaron a favor de Nelly Furtado al mencionar que la mayoría de críticas fueron emitidas por mujeres, en tanto, los comentarios a favor eran de hombres. De acuerdo con Centeno, esta diferencia de opiniones se debería a un “tema evolutivo” y que se asocia con la “fertilidad”.

Posterior al intenso debate que se generó en redes sociales, la misma artista usó sus propias redes sociales para agradecer al público mexicano con un mensaje de amor y reciprocidad: “México… como se dice – TU TIENES A MI CORAZÓN PARA SIEMPRE Y SIEMPRE AMÉN!!!!!!”

Hasta el momento, y luego de la serie de críticas lanzadas en su contra, Furtado no ha emitido o compartido mayor información respecto al tema.

Luego de alejarse de los escenarios tras varios años, Furtado volvió a presentarse en un show en vivo en 2022 con el también cantante Drake. A partir de esta reaparición, la artista ha formado parte de diversos festivales y shows alrededor del mundo. De igual manera, se ha especulado que la canadiense lanzará un nuevo disco este mismo año, en donde se incluirá la canción “Gala y Dalí”, la cual trabajó a lado de Juanes.

