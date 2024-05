Alumno latino fue atado a la silla en la escuela: padres demandan por $3 millones en Nueva York

Carlos y Karla Díaz presentaron un aviso de demanda de $3 millones de dólares contra el distrito escolar de Sewanhaka, en Long Island (NY), alegando que su hijo autista de 15 años fue abusado en una escuela.

El adolescente no identificado es autista y no puede hablar. Según sus padres, lo ataron a una silla en un salón de clases y no les dijeron nada hasta el día siguiente.

“Si no fuera por los agentes que vinieron a la casa, no habríamos sido conscientes de la situación real”, dijo la madre a Fox News. Su hijo es estudiante de “Elmont Memorial High School”, pero el día que ocurrió el presunto abuso estaba en “New Hyde Park Memorial High School” para recibir instrucción especial.

Según el informe policial, un profesor de alumnos con necesidades especiales le ató una cuerda alrededor del estómago. “No entiendo lo que pasó”, dijo su padre. “No sé cuántas veces pasó esto. No sé si es la primera o la segunda vez. No lo sé”.

En un comunicado, el distrito escolar ubicado en el condado Nassau dijo que una vez que se enteraron del presunto incidente el docente fue retirado del aula. Sin embargo, la familia califica de negligente e imprudente lo sucedido y cómo el distrito lo manejó.

La familia Díaz dijo que también planean presentar cargos contra el maestro y esperan que su hijo pueda superar el incidente. “Él está realmente confundido en este momento”, dijo el padre. “No quiere ir a la escuela”.

En un caso similar, en octubre un joven adulto de 21 años demandó al Departamento de Educación (DOE) de la ciudad de Nueva York por el supuesto acoso y golpiza que sufrió cuando era un alumno de secundaria en Manhattan.