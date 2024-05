David Benavídez asegura que el Canelo Álvarez se burló de él tras la pelea contra Jaime Munguía

El boxeador mexicano David Benavídez sorprendió a sus seguidores al hablar sobre lo ocurrido el pasado 4 de mayo en la pelea protagonizada por Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Jaime Munguía en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada; en sus palabras el ‘Monstruo Mexicano’ consideró como un gesto de burla el momento en el que el tapatío lo invitó a subirse al ring luego de derrotar a su compatriota.

Estas declaraciones las realizó Benavídez durante una entrevista ofrecida para ESNEWS, donde detalló que le resultó bastante molesto y lo consideró como una falta de respeto el momento en el que el Canelo Álvarez venció a Munguía para mantenerse como el campeón indiscutido de los pesos supermedianos en el boxeo mundial.

“No pareció algo agresivo para nada. Pudo ser más que eso, pero no lo fue. Parecía más como si se estuviera burlando de mí, diciendo que me subiera con él”, dijo Benavídez, quien estuvo presente en el combate y sentado en las primeras filas cercanas al cuadrilátero para disfrutar de esta exposición deportiva.

“Al final del día yo quiero ser respetuoso, porque yo no quisiera que él subiera al ring después de una de mis peleas, porque yo lo abofetearía. Él no se habría atrevido a hacérmelo a mí. Y de cualquier no me habrían dejado subir”, agregó el peleador azteca que tiene más de un año pidiéndole al Canelo un enfrentamiento oficial y que incluso fue designado como el rival mandatorio por parte del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Recordemos que después de derrotar a Jaime Muguía y realizar su respectiva celebración el Canelo Álvarez se dirigió a donde estaba David Benavídez y empezó a invitar a algunas personas que se encontraban alrededor del Monstruo Mexicano a que subieran al ring; entre estos se encontraban diversas personalidades como Peso Pluma y Luis R. Conríquez, quienes se encontraban justo en la fila que estaba por delante del peleador.

Hasta ahora la pelea entre el Canelo Álvarez y David Benavídez es solo un deseo de todos los aficionados del pugilismo mundial; esto se debe a que el campeón indiscutido no ha aceptado la petición del equipo de su compatriota al afirmar que tendría que recibir una importante suma de dinero para subir al ring contra él.

