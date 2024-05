Deportación masiva y muro fronterizo: discurso anti inmigrantes de Trump en El Bronx, Nueva York

Entre gritos de “Send them back” (Depórtenlos) y “Build the wall” (Construye el muro), el ex mandatario republicano Donald Trump (2017-2021) prometió “la mayor deportación criminal de la historia” en su discurso ofrecido ayer en El Bronx, el condado más pobre de NYC y uno de los más demócratas del país.

Trump, nativo de Nueva York que espera volver a la presidencia en las elecciones de noviembre, sugirió que los inmigrantes “están creando un ejército desde dentro” porque “suelen tener buen físico, entre 19-25 años, casi todos son hombres, y están en edad de luchar”.

El candidato republicano de 77 años fue recibido por un público “entregado al que encendió con sus temas habituales de campaña, especialmente la inmigración, y hasta con lecciones de vida”. Aunque ya no vive en Nueva York, Trump ha estado en la ciudad con frecuencia en los últimos días por el juicio que enfrenta por supuesto pago a la actriz porno Stormy Daniels.

El mitin de ayer en Crotona Park reunió a miles de personas -10,000 según la organización y 3,500 según la ciudad- de gran diversidad en raza y edades y que le mostraron un apoyo fervoroso, mientras un imponente despliegue policial separaba a los escasos manifestantes anti Trump que se presentaron.

En El Bronx, donde más de la mitad de la población es hispana y más de un cuarto es negra, Trump argumentó que “millones” de inmigrantes están dejando vacías las cárceles de sus países, entrando ilegalmente en Estados Unidos y cometiendo “crímenes migrantes”.

El político citó anécdotas como el “ataque de una banda migrante a policías” en Times Square o el uso de una escuela como refugio migrante en Brooklyn. Además se proclamó más capaz que su rival, el presidente demócrata Joe Biden, en numerosas ocasiones, durante su discurso y afirmó que los líderes de China, Corea del Norte y Rusia están “en la cima del mundo”.

Los seguidores de Trump escucharon admirados sus palabras, incluyendo anécdotas de su trayectoria como empresario inmobiliario en Nueva York, y más aún cuando bromeó con que tenía “una sobredosis de política” y quiso ofrecer una “charla sobre el éxito” a la “gente joven de El Bronx”.

“Cuanto más duro trabajas, más suerte tienes”, comenzó el magnate, que pasó varios minutos visiblemente cómodo dando consejos sobre cómo elegir una profesión que a uno le guste, seguir levantándose frente a las adversidades, y mantener el “impulso” a lo largo de la carrera.

Un grupo de vecinos de origen dominicano que ondeaban su bandera declaraban a EFE que Trump es su candidato por ser “un hombre de valores y pro-vida” (anti aborto) que, según ellos, defenderá las fronteras mejor que Biden y reducirá la delincuencia.

Para su primer mítin en Nueva York desde 2016, Trump se rodeó de republicanos como el comentarista Andrew Giuliani o el congresista floridano Byron Donalds; y destacó el ex senador demócrata y reverendo Rubén Díaz Sr, que le dio su voto y dijo a EFE estar seguro de que El Bronx podía volverse republicano.

El candidato concluyó, con su voz ahogada por los vítores, adaptando su lema a “Make Our City Great Again” (hagamos nuestra ciudad grande de nuevo). Y pidió que vayan a votar por los “patriotas que trabajan duro como ustedes y que van a salvar nuestro país. Nuestro voto va a ser demasiado amplio como para ser manipulado”, en referencia a sus no comprobadas acusaciones de fraude en las presidenciales de 2020, cuando fue vencido por Biden.

La crisis migratoria ha marcado la gestión del alcalde Eric Adams de Nueva York, en medio de una batalla política nacional entre demócratas y republicanos. En septiembre el alcalde declaró que la llegada masiva de inmigrantes “destruirá” a la ciudad, alegando falta de recursos del gobierno de Joe Biden.