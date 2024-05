Oleksandr Usyk se une a Dwayne ‘The Rock’ Johnson para protagonizar una nueva película

El boxeador ucraniano y recientemente consagrado como nuevo campeón indiscutido de los pesos pesados, Oleksandr Usyk, sigue logrando nuevas metas en su vida tras la reciente victoria que consiguió ante Tyson Fury para arrebatarle su cinturón de campeón y ganar millones de dólares; este hecho le ha permitido tener una nueva oportunidad en la que tendrá la capacidad de explotar nuevas cualidades totalmente diferentes a las del boxeo.

Lo que sucede es que el pugilista ucraniano tendrá su debut en el cine al formar parte de la nueva producción en la que está trabajando el antiguo peleador de la WWE y super estrella de Hollywood, Dwayne ‘The Rock’ Johnson; la cinta se llamará The Smashing Machine y le permitirá a Usyk poder iniciar un nuevo camino profesional que le podría abrir las puertas al séptimo arte cuando llegue el momento de su retiro.

La película en la que participarán ambas figuras estará destinada al mundo de los combates en la que The Rock interpretará al ex peleador de la UFC, Mark Kerr; por su parte el campeón indiscutido de los pesos pesados dará vida a la ex estrella ucraniana de MMA, Igor Vovchanchyn.

Oleksandr Usyk, de 37 años, ha ganado un enorme protagonismo a nivel internacional gracias a la impresionante pelea que protagonizó para vencer a Tyson Fury y convertirse así en el primer boxeador en toda la historia en conquistar los cinturones del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Organización Mundial de Boxeo (OMB), la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

¿Quién es Igor Vovchanchyn?

Igor Vovchanchyn es un peleador de artes marciales mixtas que se consagró como campeón en siete torneos de esta disciplina y llegó a cosechar una marca de 37 combates ganados de manera invicta, siendo recordado como uno de los mejores peleadores de su época; la figura se reitró a los 32 años debido a una gran cantidad de lesiones que presentó en sus manos en algunas otras zonas afectadas del cuerpo.

Mark Kerr fue el rival de Vovchanchyn en dos oportunidades a lo largo de su carrera; la primera de ellas se llevó a cabo en el año 2019 en Japón (enfrentamiento que terminó sin resultado) y la segunda fue nuevamente en territorio nipón en el año 2020 cuando el ucraniano se coronó como el ganador del combate por decisión de los jueces.

