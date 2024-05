Revancha entre Tyson Fury y Oleksandr Usyk ya tiene una posible fecha

El pasado 18 de mayo el ucraniano Oleksandr Usyk venció en Arabia Saudita a Tyson Fury por decisión dividida. Usyk despojó a Fury de su cinturón del Consejo Mundial de Boxeo y pasó a ser el campeón indiscutido del peso completo.

Antes de pactar la pelea entre ambos boxeadores el contrato estipulaba una cláusula de revancha. La cual aparentemente Fury activaría para volver a pelear con Usyk, según el co-promotor del púgil británico, Frank Warren.

Warren reveló para Box Nation que Fury lo contactó en las últimas horas para que le comunicara al equipo de Usyk que quiere volver a subir al ring con el ucraniano y la fecha sería este mes de octubre. El birtánico buscará recuperar su cinturón y quedarse con otros tres.

Usyk es el primer campeón indiscutido en la categoría. Crédito: ALI HAIDER | EFE

“Le dije que lo pensara antes de hacerlo, pero lo quiere y lo quiere con todas sus fuerzas. Fue una pelea de dos mitades. Pensé que estaba muy por delante hasta el séptimo asalto. Al final del séptimo asalto, Fury lo lastimó un par de veces”, explicó Warren.

En cuanto al resultado Warren también comentó que fue una pelea muy reñida y que tanto él como Fury pensaron que había ganado. Motivo por el cual el británico desea tanto una revancha pronto.

“Pensé que Tyson hizo lo suficiente para ganar. Fue la pelea de peso pesado más importante de este siglo”, concluyó Warren.

Usyk dispuesto a darle la revancha

En cuanto a la otra parte involucrada, el entorno de Usyk parece no tener problema en aceptar la revancha a Fury incluso solo un par de días después comentó que está dispuesto a volver a subir al ring con el británico.

“Somos hombres de palabra. No se trata de papeleo: si nos damos la mano y prometemos algo, lo hacemos. No veo ninguna razón para que no se celebre la revancha”, declaró Alex Krassyuk, promotor de Usyk para Boxing King Media.

