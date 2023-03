Lili Estefan felicitó a Emilio con unas emotivas fotos familiares tras su cumple número 70

La presentadora de televisión Lili Estefan el sábado 4 de marzo tomó la determinación de felicitar a alguien muy especial a través de la red social Instagram, y es que su tío Emilio estaba de celebración debido a que cumplió 70 años. Por ello, de una forma muy particular le envió sus mejores deseos.

Lili compartió siete imágenes de circunstancias especiales que han compartido con sus parientes, y qué mejor manera de festejarlo al recordar tan buenos y bonitos momentos que les ha tocado vivir, al tiempo que salen acompañados por sus hijos, así como también se ve que en una de las postales estaban celebrando.

“Happy 70th Birthday tio!!!!! Que bendición poder celebrar 7 décadas de vida con esa ENERGÍA Y POSITIVISMO q te caracteriza y contagias a todos !!! Que vengan muchos años massss con SALUD 🥂 Love you forever and ever to the moon and back!!!!! @emilioestefanjr #happy70rhbirthday”, fue el mensaje que acompañó la publicación.

Los usuarios de la red social de la camarita se tomaron unos segundos para enviarle los mejores deseos al esposo de Gloria Estefan, y es que uno de los comentarios que más se repitió es que no entendían cómo se podía conservar de esa manera, pues muchos creían que tenía menos edad.

“Muy orgullosa del increíble hombre que es! Como abrió camino para tantos latinos en la industria y en la forma en que mantiene vivas nuestras tradiciones y familias unidas”, “Dónde están esos 70 años? La verdad se mira súper conservado”, “No parece de esa edad”, “Luce de menos edad, felicidades”, “Dios te bendiga toda una vida. Te ves fenomenal 70 son 50 y hasta eso. Pero es el amor de tu hermosa esposa que te mantiene joven”, “Que vengan muchos muchos años más lleno de mucha salud”, “No parece de 70 años para nada, pensé que tenía menos”, “Muchas felicidades y bendiciones para el tío, que sean muchos más. Los queremos”, “Dios, cuánta belleza”, “Que bella familia, siempre unidos”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

