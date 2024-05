Lucerito Mijares explica cómo hace para que los comentarios negativos no la perjudiquen

Lucerito mencionó que cuando se enteró de las críticas, decidió no entrar en polémicas y prefirió mantenerse al margen, enfocándose en su carrera y en seguir creciendo como artista. Además, agradeció el apoyo de sus seguidores y de su familia, quienes siempre la han respaldado en todo momento. Por ello, Lucero recordó el momento cuando se viralizó un video sobre su hija: “Agarro, voy y le abro la regadera y le digo, ‘nena hay un merequetengue (desastre) en Twitter porque hay tres personas que dijeron un montón de cosas… Yo le empecé a contar todo”.

“Si yo hago bromas de eso es por mí, yo puedo hacer bromas por mí”, le respondió Lucerito a su madre, quienes además fueron invitadas a ‘Saga Live’ para conversar sobre la polémica generada por los presentadores de televisión. “Tú puedes hacer bromas de ti, pero eso no invita a que te insulten o se burlen de ti”.

“En el momento en el que estaba en la regadera fue como ‘¡Qué raro!, a mí me dio igual’, o sea no me dio igual, pero fue como de ‘Qué raro, no los conozco, no me he metido con ellos’. O sea, si hubiera dicho pura mala onda a ellos, pues chance ahí sí, pero, pues aquí fue como ‘Ah, nos vamos a meter con esa niña porque queremos’, fue raro fue de ‘¿Qué está pasando?'”, contó la hija de Lucero y Mijares.

La joven cantante dejó claro que está concentrada en su música y en seguir trabajando duro para alcanzar sus metas, sin dejarse afectar por las críticas que puedan surgir en su contra. A pesar de todo, Lucerito se mostró fuerte y decidida a seguir adelante, demostrando que tiene una gran determinación y una actitud positiva ante las adversidades.

“Justo le decía a mi mamá ‘Si pasa esto contigo, con amigas o con familia, ahí sí salgo a decirles todo porque es gente que quiero’, pero, pues de mí, afortunadamente mis papás me han enseñado a blindarme porque en este medio justo dicen todo de todo y les da igual, pero creo que en ese momento le dije a mi mamá: ‘El humor está y hay gente que lo hace como lo quiera hacer, pero una cosa es el humor y otra cosa es el insultar'”, agregó la cantante de 19 años.

