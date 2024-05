Lucero se muestra imparable ante las críticas negativas hacia Lucerito: “No sirven para nada”

Lucero ha publicado mensajes en sus redes sociales defendiendo a su hija y pidiendo respeto. Expresó su orgullo por Lucerito y destacó su talento y dedicación en el programa. También agradeció a los seguidores que han apoyado a su familia. Además, ofreció una entrevista a ‘HOLA! AMÉRICAS’, momento en el que habló abiertamente de la opinión de los conductores.

“Ella es como muy segura de sí misma, muy auténtica, ella es muy fuerte, tiene un carácter muy firme, tiene muchos valores que le hemos inculcado, tiene esta fuerza de alma, de corazón, esta inteligencia emocional, que a mí me sorprende muchísimo, porque es verdad que los jóvenes hoy en día pueden verse, ser vulnerables con todas las cosas que existen ahora (las redes sociales, los comentarios, las personas opinando) todo el mundo habla de todo el mundo, pero es parte de una vida pública”, dijo a la mencionada revista.

La destacada actriz mencionó que hay formas de decir las cosas: “Hay una línea entre lo que pueda ser una crítica negativa y ya una ofensa, un insulto. Yo creo que hoy en día es lamentable y desafortunado que haya insultos y que haya discriminación y que haya violencia de género hacia las mujeres, que se les juzgue, que se hable de su físico y que se hable de cosas íntimas o privadas”.

La presentadora de televisión Sofía Rivera dijo lo siguiente: “Es la hija que tuvo Mijares con Mijares; se parece a Mijares, pero canta como Lucero: Dios quita y Dios quita. Mijares todavía ni se muere y ya reencarnó en su hija, increíble. Tiene sus ventajas (ser hombre). Si hay fila para el baño de mujeres ¿qué cuando no hay? Entras al baño de hombres y nadie te dice nada”. Sin embargo, el conductor Eduardo Videgaray aprovechó para agregar que: “Su papá le canta ‘bella….confusamente bello’. Acabo de destruir a Mijares, perdón”.

Además, la cantante no descarta que Rivera y Videgaray practiquen la empatía y la tolerancia, para respetar a las personas, más si se trata de jóvenes que están buscando abrirse camino en el mundo del entretenimiento.

“Nosotros le aconsejamos que no se enganche, que no se enoje, que no se lo tome personal, porque los ‘haters’ existen, son como las cucarachas que tienen que existir y tienen que estar, que no sirven para nada, que son gente que tal vez no aporta nada”, agregó.

