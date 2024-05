Javier “Vasco” Aguirre se va del Mallorca por la puerta grande: “Trabajo no me va a faltar”

El Coliseum Alfonso Pérez fue el escenario de la emotiva despedida del técnico mexicano Javier Aguirre del Mallorca. El “Vasco”, que dirigió al equipo durante dos temporadas, se despidió con una victoria por 1-2 ante el Getafe en la última jornada de LaLiga Santander.

El Getafe se adelantó en el marcador con un gol de Munir El Haddadi en el minuto 20, pero el Mallorca reaccionó con fuerza y consiguió remontar el partido, según reseñó EFE.

El empate llegó en el minuto 33 gracias a un tanto de Muriqi, quien dedicó el gol a Aguirre con un emotivo abrazo. El gol de la victoria lo marcó Abdón Prats en el minuto 78, desatando la locura en el banquillo bermellón.

Los jugadores del Mallorca rindieron un emotivo homenaje a Aguirre tras el pitido final del partido. Le levantaron en hombros y le dieron una vuelta de honor por el césped del Coliseum. La afición local también se sumó al homenaje y despidió al técnico mexicano con una cerrada ovación.

En rueda de prensa posterior al partido, Aguirre agradeció el cariño de la afición, el club y sus jugadores. “Me voy con la satisfacción de haber cumplido con el objetivo de mantener al equipo en Primera División”, declaró.

El técnico mexicano también se refirió a su futuro y aseguró que no tiene nada decidido todavía.”Me insisten que siga. Me canso muchísimo. No es fácil. Vas perdiendo energía, te cuesta moverte, te vas haciendo mayor, te duelen cosas, no estás de repente de humor. Hay que ver. No tengo ni idea de dónde ir ahora mismo. Nos han llamado personas y trabajo no me va a faltar”, señaló

La despedida de Javier Aguirre del Mallorca fue un momento emotivo y lleno de reconocimientos. El técnico mexicano deja un gran legado en el club, tras haber logrado mantener al equipo en Primera División durante dos temporadas.

Aguirre se marcha del Mallorca con la cabeza alta y con el cariño de la afición, el club y sus jugadores. Sin duda, ha sido una etapa muy especial en su carrera y que siempre recordará con mucho cariño.

