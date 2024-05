‘Le hicieron la vida imposible’: Fans de Mark Tacher comparten teoría de su salida de ‘Top Chef VIP 3’

La salida de Mark Tacher del programa ‘Top Chef VIP 3’ sigue dando tela que cortar, debido a lo sorpresiva que fue la noticia que compartió el viernes de esta semana la cadena de televisión Telemundo, encargada de la transmisión de la competencia.

Debido a la falta de información que ha surgido, en las redes sociales hay varias teorías detrás del hecho. Algunos indican que todo se debió a que el actor mexicano ahora forma parte del programa ‘Sale el Sol’, de Imagen Televisión.

En la página de Facebook de un club de fans de Mark Tacher, escribieron una teoría de lo que supuestamente pasó con el artista.

“Para quienes estaban viendo el famoso Top Chef en Telemundo, hoy ponen en sus redes que nuestro Mark Tacher abandonó la competencia, pero no dicen el porqué. Eso deja abiertas las posibilidades de que le echen la culpa a él y digan cosas que no son y salgan personas a hablar mal de Mark”, escribieron en la cuenta que tiene más de 180.000 seguidores.

Mark Tacher, actor mexicano, salió de ‘Top Chef VIP 3’. Crédito: Cortesía

En otra parte, indicaron las posibles razones detrás de su salida: “Les recuerdo que aquí se contó unos meses atrás que Mark Tacher había renunciado a ese reality por maltrato, por negligencia laboral y acoso por parte de RCN”.

¿Pero por qué mencionan a RCN? Básicamente, porque es una producción de ellos que le venden a Telemundo.

Por último, en el texto indicaron que el exparticipante del reality show no la pasó nada bien dentro de la competencia.

“Le hicieron la vida imposible en los días que estuvo en grabaciones tanto, que mejor renunció a algo que realmente si quería hacer. Pero todo pasa, para algo mejor, porque ahora lo vemos cada día en otro programa y se le ve feliz porque se le cumplió el sueño de ser nuevamente conductor. Telemundo le falló a Mark”, añadieron.

En los comentarios se leyeron algunas reacciones por el tema. “Ante todo respeto y buenas formas, nunca me gustaron los realities, muy buena decisión de nuestro Mark y como dice el refrán… no hay mal que por bien no venga y ahora está feliz en su nuevo programa 👏👏😍 siempre apoyando a nuestro bello Tacherman”.

Otro usuario escribió: “Apoyo incondicional a nuestro Mark Tacher algo pasó, porque nuestro Mark es muy profesional, Dios le tenía reservado algo mejor, nosotras felices lo vemos de lunes a viernes”.

