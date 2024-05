Anunciaron al primer eliminado de ‘Top Chef VIP 3’, reality show de Telemundo

Luego de una intensa batalla gastronómica, eligieron este lunes al primer eliminado de ‘Top Chef VIP 3’. Este momento marca desde ya el comienzo de la competencia, pues cada lunes se irá uno de ellos y abandonará así su carrera por los $200.000 dólares que darán al ganador.

La primera elegida para salir de la competencia fue la experimentada actriz Daniela Castro.

Inicialmente hicieron un duelo de salvación que ganó la joven Ivanna Jiménez, quien superó un reto en el que debían preparar un plato inspirado en su signo zodiacal. Luego, le impusieron otro desafío a quienes no tuvieron el mejor rendimiento.

Ellos fueron: Gary Centeno, Alicia Machado, Polo Morín, Daniela Castro, Diana Reyes, Danka Castro y Mariana Botas.

A estos participantes les pusieron varios ingredientes, entre los que destacaron chuletas de cerdo, espárragos, camote, entre otros.

Los primeros en quedarse del grupo que se enfrentó fueron Gary, Alicia Machado y Danka.

“Nadie quiere ser el primer eliminado, pero tenemos que contarles”, decía Toño de Livier, uno de los jueces del programa que conduce la colombiana Carmen Villalobos.

Por su parte, la artista decía: “Hoy uno de ustedes abandona la cocina de ‘Top Chef VIP para siempre”.

Eliminaron a Daniela Castro de ‘Top Chef VIP 3’

Cuando compartieron la noticia, hubo mucha tensión entre los famosos, que se sintieron impactados por esta primera salida.

Hasta Carmen Villalobos lloró con esta primera eliminación, debido a la admiración que siente por la actriz.

“Nunca me imaginé que iba a ser la primera eliminada. Duele, pero no pasa nada, gusta o no, estoy eliminada”, comentó ante las cámaras antes de recoger sus cuchillos y marcharse.

En su mensaje de despedida, también comentó: “Queridos chefs, ha sido un placer conocerlos. Yo les agradezco todo, lo bueno, lo malo, sus consejos, y ni modo, me tocó perder”.

Su hija Danka lloró intensamente y dijo que no quería ganarle a su mamá, debido a la bonita relación que han forjado, pero, a pesar de sentirse tan mal, prometió dar lo mejor de sí para seguir en el juego y sobre todo destacar.

La eliminación de Daniela Castro hace que los concursantes se tomen el programa más en serio y eviten así convertirse en el próximo en salir.

