Ryan García revela sus gustos en mujeres y reafirma ser célibe: “No tengo relaciones sexuales”

El boxeador Ryan García continúa en medio de lo que ha sido una gira de vacaciones que comenzó en Arabia Saudita, siguió por Brazil y ahora se extendió a Inglaterra, pero antes de tantos viajes tuvo espacio para atender una picante entrevista con una influencer en la que le confiesa sus preferencias por las mujeres.

En un video que el mismo García publicó en sus redes sociales y el cual catalogó como “muy gracioso”, aparecía el pugilista siendo entrevistado por dicha influencer la cual va de frente y le pregunta cuál es el tipo de mujeres por las que se siente atraído y su respuesta no pasó desapercibida para nadie.

“Hermosa cara, tiene que tener un lindo cuerpo, con pechos grandes y bonito trasero. Personalmente me gustan con el cabello claro. Incluso si tiene el cabello negro, igual se lo ‘pondré'”, comentó King Ry sin temor alguno.

La respuesta hizo sonreír a la entrevistadora, que se dedicó a bromear y a comparar los gustos de García con los de un Transformers.

La pauta a la que acudió García se presume que fue también para aclarar una serie de publicaciones en su cuenta de X (antes Twitter) donde aseguraba que se encontraba soltero tras aparecer en un video con muchas mujeres a su alrededor.

Gracias a ello se vio en la “obligación” de aclarar que todas las féminas eran “sus amigas” y que él no tiene relaciones sexuales porque se considera “célibe”.

“Solo necesitaba aclarar estas cosas que la gente está pensando sobre mí ahora, todas estas chicas son solo mis amigas, yo ni siquiera estoy con ellas. Como ya dije, soy célibe, no tengo relaciones sexuales“, comentó.

Para complementar el comentario y cerrar cualquier polémica recordó que solo ha tenido una esposa en su vida y que actualmente la tiene en su hogar, aunque luego corrigió el error al catalogarla como su ex.

“Todavía tengo, ya sabes, mi esposa en casa, bueno, no mi esposa, mi ex esposa, pero es la única esposa que realmente he tenido oficialmente. Esto es solo contenido”, cerró el pugilista.

Mira el video de Ryan García confesando el tipo de mujeres que le gusta aquí:

This is funny asf pic.twitter.com/h8kIu3w4sJ — RYAN GARCIA (@RyanGarcia) May 27, 2024

